Obavijesti

News

Komentari 1
NEDAVNI SUSRETI

Kremlj: Vladimir Putin i Xi Jinping su razgovarali o rusko-američkim kontaktima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: Vladimir Putin i Xi Jinping su razgovarali o rusko-američkim kontaktima
Foto: Kevin Lamarque

Putin i Xi razgovarali o rusko-američkim odnosima na SCO samitu! Putin koristi priliku da pokaže bliske veze s Kinom, dok Xi naglašava nestabilnost svijeta

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping razgovarali su u nedjelju o nedavnim kontaktima između Rusije i SAD-a, objavio je Putinov savjetnik Juri Ušakov ruskim medijima, ne navodeći pojedinosti. Putin se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sastao ranije u kolovozu.

Xi i Putin sastali su se na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u sjevernom kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Sigurnosni forum okupio je čelnike Rusije, Indije, Irana  i drugih azijskih zemalja. 

"Svijet prolazi kroz promjene koje nisu viđene u posljednjih stotinu godina, donoseći sve veću nestabilnost i nesigurnost", rekao je Xi.

Na svečanoj večeri na početku samita, Xi je istaknuo da SCO snosi veliku odgovornost za mir i stabilnost u regiji.

SUMMIT EUROAZIJSKIH ČELNIKA Avdagić: U Tianjinu ne očekujem ništa spektakularno. Taj susret najviše treba upravo Putinu
Avdagić: U Tianjinu ne očekujem ništa spektakularno. Taj susret najviše treba upravo Putinu

Događaju su prisustvovali brojni šefovi država i vlada, uključujući Putina s kojim se Xi srdačno pozdravio. Dvojica lidera stajala su jedan pored drugoga na tzv. obiteljskoj fotografiji.

Samit je Putinu, izoliranom na zapadu zbog invazije na Ukrajinu, pružio platformu da demonstrira snažne veze s Kinom i drugim azijskim zemljama.

Ruski čelnik ostaje u Kini nekoliko dana i bit će gost na vojnoj paradi 3. rujna u Pekingu, zajedno sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom.

Paradom će se obilježiti 80. obljetnica poraza Japana u Drugom svjetskom ratu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
OPLJAČKAO GOSTE

Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025