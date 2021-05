Kampanja "Trust me I’ve been there" (Vjeruj mi, bio/bila sam tamo) provodit će se do kraja srpnja u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj i Rusiji. Kampanja će se provoditi kroz aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i YouTube), putem najgledanijih TV kanala, najčitanijih portala i tiskovina na svakom pojedinom tržištu te vanjskim oglašavanjem na billboardima, digitalnim panelima i javnom prijevozu, navodi se u priopćenju HTZ-a.

"Ova se kampanja razlikuje od svih dosadašnjih jer je personalizirana i prilagođena preferencijama svakog pojedinog tržišta i s tim smo ciljem i kreirali posebne poruke za svako tržište. Glavni akteri kampanje su zadovoljni gosti koji svoje sugrađane pozivaju na dolazak u Hrvatsku i iz prve ruke dijele informacije o Hrvatskoj kao idealnoj i sigurnoj destinaciji za ljetni odmor", poručio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Osim ljepota zemlje, turističke ponude i iskustava turista 'iz prve ruke', kroz kampanju će se nastaviti i komunicirati sigurnosna oznaka "Safe stay in Croatia", koja u aktualnoj situaciji pruža dodatni osjećaj sigurnosti destinacije.

Za promociju ju je snimljeno i 12 promotivnih video spotova za svako pojedino tržište u trajanju od 15 i 30 sekundi, koji će se koristiti za oglašavanje na online kanalima.

Turistički proizvodi i destinacije u kampanji posebno su prilagođeni svakom pojedinom tržištu, odnosno radi se o omiljenim destinacijama i atraktivnim turističkim proizvodima kao što su sunce i more, eno-gastronomija, nautika, priroda, aktivni turizam, kampiranje te kulturna ponuda.

Za tržište Njemčake tako su primjerice kreirane poruke povezane uz sunce i more, eno-gastronomiju te Istru i Kvarner kao omiljene destinacije Nijemaca, za tržište Poljske pripremljeni su vizuali koji se odnose na Dalmaciju, odnosno Makarsku rivijeru, Francuze se poziva kulturnom ponudom, a Britance Dubrovnikom, Splitom, Hvarom itd.

U povodu kampanje ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac poručuje da je Hrvatska u potpunosti spremna za početak turističkih kretanja.

"Putem ove kampanje turistima ćemo prezentirati njihove omiljene destinacije i turističke proizvode, a specijalizirana je za svako pojedino tržište. To je nastavak aktivnosti kojima Hrvatsku pozicioniramo kao atraktivnu, sigurnu i kvalitetno pripremljenu turističku destinaciju. Intenzivno radimo kako bismo osigurali optimalne sigurnosne i zdravstvene uvjete za turiste, sugrađane i sve dionike u lancu putovanja", naglasila je ministrica turizma, koja je i predsjednica HTZ-a.

Poručuje i kako se intenzivirao proces cijepljenja turističkih djelatnika, granice za strane turiste su otvorene, a projekt "Safe stay in Croatia" svakim danom ima sve više korisnika te sigurnosne oznake i protokola.

"Definirali smo više od 300 punktova za testiranje turista u turističkim središtima, sufinanciramo cijenu antigenskih testova za turiste, a imat ćemo i posebne epidemiološke podatke za otoke. Sezonu dočekujemo spremni, a dodatni optimizam pruža poboljšanje epidemiološke situacije za koju znamo da je ključna za interes gostiju", zaključila je Brnjac.