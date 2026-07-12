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PUN GAS U SUKOŠANU

Krenula s parkinga i zabila se ravno u izlog čarter kompanije: 'Pomela je i ukrasni kamen'

Piše Iva Milotić,
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Krenula s parkinga i zabila se ravno u izlog čarter kompanije: 'Pomela je i ukrasni kamen'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Čitatelj je svjedočio nesvakidašnjem prizoru na parkingu Marine Sukošan. Vozačica je sjela u auto i umjesto da se isparkira i ode na cestu, ona se zabila u staklenu stijenku zgrade ispred sebe koja u tom trenu nije radila

Nisam siguran kako joj je to pošlo za rukom. Samo sam čuo prasak, pogledao i vidio da je žena koja je maloprije bila na parkingu u svom Audiju i zakoju sam mislio da će se isparkirati, završila u izlogu čarter kompanije, rekao je čitatelj. Radi se o parkingu Marine Sukošan. Vozačica je sjela u auto i umjesto da se isparkira i ode na cestu, ona se zabila u staklenu stijenku zgrade ispred sebe koja u tom trenu nije radila.

Foto: Čitatelj 24sata

- Pomela je čak i ogroman ukrasni kamen koji je tamo bio. Prevalila se preko njega i ravno u staklo. Izašla je iz auta, bila je smetena. Bila je srednjih godina i ne znam što je točno poduzela potom jer sam morao ići. Sva sreća da nije došla do kružnog toga koji je u blizini, kako bi tek tamo zapela - kaže čitatelj. 

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