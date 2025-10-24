Obavijesti

POTVRDILI IZ HZJZ-A

Krenula sezona gripe: 'Ima je četiri puta više nego lani...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123RF

Najčešće nam se ljudi javljaju s nekim simptomima malaksalosti, temperature, kašlja i grlobolje, kaže doktorica...

Nešto više od 200 slučajeva gripe zabilježeno je u Hrvatskoj, a već ima i hospitaliziranih, javlja Dnevnik.hr.

- U odnosu na prošlu godinu isto vrijeme otprilike četiri puta više. S time da je među hospitaliziranima prijavljeno njih 18, od kojih je jedan zaprimljen na jedinicu intenzivnoga liječenja - rekla je Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a.

Od tih 200-tinjak novih slučajeva, najviše ih je prijavljeno u dalmatinskim županijama te Primorsko-goranskoj županiji.

- Najčešće nam se ljudi javljaju s nekim simptomima malaksalosti, temperature, kašlja i grlobolje, pa ih onda mi najčešće uputimo da se testiraju za gripu i koronu i, nažalost, jako često dolaze pozitivni - rekla je doktorica Lea Klepač.

Dodaje du pozitivni najčešće na koronu, a imali su i dva slučaja gripe. 

- Sezona je počela - zaključila je doktorica Klepač. 

