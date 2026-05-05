ZA VIŠE OD 800.000 GRAĐANA

Krenule isplate povrata poreza. Je li vam novac 'sjeo' na račun?

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave istje?e sutra, 28. velja?e | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Porezni obveznici kojima je utvrđeno pravo na povrat, rješenja će zaprimiti na adrese prebivališta/uobičajenih boravišta, a sredstva će zaprimiti na evidentirane račune koji su dostupni Poreznoj upravi

Isplate povrata poreza na dohodak za više od 800 tisuća građana za 2025. godinu započele su u ponedjeljak, 4. svibnja. Građani su počeli zaprimati obavijesti o privremenim poreznim rješenjima u vezi s povratom poreza na dohodak za 2025. godinu u svoje korisničke pretince u sustavu e‑građani. Porezna uprava će tijekom svibnja započeti i dostavu rješenja poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Povrat poreza odnosi se na građane koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kontinuirano prema redoslijedu izdavanja rješenja.

Isplate se provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća više od 800 tisuća obveznika, zbog čega nije moguće sve isplate obaviti u jednom danu. Povrati će se isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade i donošenja rješenja, a pojedine isplate moguće su i nakon svibnja.

Većina građana zaprimit će povrat u navedenom razdoblju te ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje.

Većina građana zaprimit će povrat u navedenom razdoblju te ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje.

Ako građani ne zaprime ni privremeno porezno rješenje ni uplatu do 30. lipnja 2026. godine, za dodatne informacije mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Strani državljani - nerezidenti, koji do 30. lipnja 2026. godine ne zaprime privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, mogu do 31. srpnja 2026. godine podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za izdavanje privremenog poreznog rješenja. U zahtjevu je potrebno navesti podatke na temelju kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak.

