APN: Krenule su prijave za subvencije stambenih kredita

<p>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u ponedjeljak je, u sklopu petog po redu natječaja, počela zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a prvo jutro banke su predale 310 zahtjeva svojih klijenata.</p><p>APN je dostavljačima banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio jutros u osam sati, a kako je direktor agencije <strong>Dragan Hristov </strong>izvijestio novinare u sjedištu APN-a, dosad je zaprimljeno 310 zahtjeva za subvencije.</p><p>Hristov je rekao da u ovom krugu očekuju tri do četiri tisuće zahtjeva, sukladno iskustvima s prošlih natječaja, te je kazao da je od početka mjere, 2017. godine pa sve dosad podijeljeno subvencija u vrijednosti oko 240 milijuna kuna.</p><p>Gledano prema strukturi, iako je u velikim gradovima najmanji postotak subvencije, u njih je dosad otišao najveći iznos subvencija, pri čemu, očekivano, najviše u Zagreb, kaže Hristov.</p><p>S druge strane, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine<strong> Darko Horvat</strong> rekao je da ga posebno raduje trend po kojem više nije isključivi prioritet kupovati stanove u centru Zagreba i samom gradu, već što se nekretnine traže i na periferiji glavnog grada, u Zagrebačkoj županiji te u ruralnim sredinama, koje postaju ponovno "aktualne i atraktivne". </p><p><strong>Horvat siguran da će za mjeru osigurati sredstva i dalje</strong></p><p>Horvat podsjeća da je bilo upitnika hoće li se program subvencija nastaviti i u rujnu ove godine, no i ističe da se oko toga nije dvojilo niti sekunde te da su osigurana potrebna sredstva.</p><p>Prema procjenama, to za ovu godinu iznosi 10-ak milijuna kuna, dok će kumulativno, za 2021. godinu, biti potrebno između 160 i 180 milijuna kuna.</p><p>Kako pojašnjava, 10-ak milijuna kuna osiguranih u ovoj godini uključuju činjenicu da će se ugovori početi potpisivati tek idući mjesec, pa će biti maksimalno dvije rate po kreditu koje će se subvencionirati, u studenom i prosincu. "Stoga ocjenjujemo da će 10-ak milijuna kuna biti dovoljno", rekao je Horvat.</p><p>Naime, kako je stajalo u oglasu objavljenom 16. rujna, zahtjevi zaprimljeni od početka subvencioniranja kredita razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava.</p><p>Horvat je izjavio i da je siguran da ovo nije zadnja godina u kojoj se otvara ovakav natječaj, istaknuvši da se već pregovara i za 2021. godinu. </p><p>Siguran je da će se osigurati sredstva u državnom proračunu, tako da ova mjera, dvaput ili jednom godišnje u smislu natječaja, bude kontinuitet i u 2021. godini, kao i godinama nakon nje - 2022, i 2023., izjavio je Horvat.</p><p>Napominje i da će model "možda malo" i unaprijediti iduće godine, pri čemu će se pokušati napraviti "zajednički efekt" i POS-ove stanogradnje i modela subvencioniranih kredita.</p><p>Horvat otkriva da će se u segmentu poticane stanogradnje (POS) pokušati napraviti iskorak za one obitelji koje širom Hrvatske žele koristiti taj model, u smislu da ih se ne izloži odmah "pritisku" ulaska u kreditne aranžmane, već da u sklopu modela dobiju priliku nekoliko godina konzumirati stanarsko pravo, dok ne dođu do mogućnosti dobivanja kredita za rješavanje stambenog pitanja.</p><p><strong>Efektivne kamatne stope banaka od 2,12 posto do 3,50 posto</strong></p><p>APN je ranije ovog mjeseca sklopio ugovore s 14 banaka o davanju subvencioniranih stambenih kredita, pri čemu se najviše efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,12 posto do 3,50 posto.</p><p>Do sada su provedena četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita, zadnji u proljeće ove godine, a prema podacima s internetskih stranica Ministarstva graditeljstva, kroz ta četiri kruga odobreno je više od 13 tisuća zahtjeva za subvenciju, a u obiteljima koje koriste tu mjeru do sada je rođeno više od 1.750 djece.</p><p>Po već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. </p><p>Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate.</p><p>Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja prošle godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.</p><p>Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.</p><p><strong>Horvat dvaput prošao sigurnosnu provjeru, spreman je opet</strong></p><p>U kontekstu i aktualne afere u "slučaju Janaf", novinari su Horvata pitali je li jedno od rješenja i vraćanje sigurnosnih provjera ministara, odnosno bi li one trebale biti i na najvišoj razini te koliko bi se često trebale provoditi. Horvat je odgovorio da je do sada u svojoj političkoj karijeri dva puta prolazio sigurnosnu provjeru i smatra da se taj mehanizam nije smio ukinuti.</p><p>"Svatko tko ulazi u politiku mora biti čistih ruku i obraza (...) Ja u institucije RH vjerujem, radim na tome da im se stvaraju pretpostavke da rade iz dana u dan što je bolje moguće, a bude li potrebe ministre i dužnosnike provjeravati i nekoliko puta godišnje, ja neću imati ništa protiv", ustvrdio je Horvat.</p><p>Upitan bi li i danas prošao jednu takvu provjeru, Horvat je odgovorio da je zadnju provjeru prošao 2016. godine, a ako je potrebno, na nju je i danas spreman.</p>