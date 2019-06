Krenulo je: Ustav po Škori!? Šeks: Uzalud vam trud svirači

Godinu dana plasiraju se različite priče i spinovi da neki krugovi posjeduju materijale koji bi mogli kompromitirati predsjednicu. Nisam ništa drugo rekao.

Izjavio je to bivši savjetnik aktualne predsjednice Vladimir Šeks i tako pojasnio svoju nedavnu izjavu. Naveo je kako on ne zna o kakvim je kompromitirajućim materijalima riječ. Upitan misli li da će se oni plasirati u javnost do kraja kampanje za predsjedničke izbore, odgovara:

- Nisam proročica Vanga da mogu prognozirati - kazao je.

Nije želio komentirati prijedloge Miroslava Škore za promjenama Ustava, a kojim bi se proširile ovlasti predsjednika države više nego u vrijeme Franje Tuđmana.

- Onima koji bi mijenjali Ustav ima jedna pjesma koju pjeva taj pjevač, koju sam s njim često pjevao: Uzalud vam trud svirači - poručio je Šeks.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović poručila je da je nije strah ničije kandidature za mjesto predsjednika. Ranije je najavila da će odluku ide li u utrku za drugi mandat objaviti nakon proslave Oluje 5. kolovoza. Odbacila je teze da oteže s objavom kandidature.

- Sve u svoje vrijeme - rekla je.

Miroslav Škoro otkazao je nastup u Kninu nakon što je službeno objavio da ide u predsjedničku utrku. Na pozornicu će Željko Pejaković, Jasmin Stavros i Mladen Grdović.

- Smatram da je Škorin postupak u redu s obzirom na to da mi nastojimo izbjeći politikantstvo za vrijeme proslave. To je Škoro shvatio i povukao se, što je u redu - poručio je gradonačelnik Knina Marko Jelić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A ako je suditi prema najavama vladajućih, ovo je zadnji put da smo proslavili Dan državnosti 25. lipnja. Ovaj državni blagdan ubuduće bi trebali slaviti kao 30. svinja, kao prije promjena koje je uvela Vlada Ivice Račana. Aktualna predsjednica podržala je ideju HDZ-a, a smatra da ga nije trebalo mijenjati ni u prošlosti. Na društvenim mrežama oglasili su se i njezini izazivači.

- Taj dan su nam, kao i puno toga, jednostavno uzeli. Vratit ćemo 30. svibnja kao Dan državnosti, vratit ćemo državu narodu i ništa nas na tom putu ne može zaustaviti - napisao je Škoro na Facebooku, a na pozive nije odgovarao.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zoran Milanović nije se odredio o datumu proslave, ali želi da ga iduće godine dočekamo “zdraviji, sretniji, s više samopouzdanja, otvoreniji”, da se uspoređujemo s najboljima i osvijestimo da do toga ne možemo ako se bojimo drugačijeg i imamo ograde, fizičke ili dugovne.

- Stvarajmo slobodno, otvoreno i moderno društvo. Ne bojmo se - poručio je Milanović.