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AFERA 'VIKTORIA'

Krenulo suđenje Obersnelu, Baraću i suoptuženicima. Pale su i teške riječi: 'Nismo krivi...'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 3 min
Krenulo suđenje Obersnelu, Baraću i suoptuženicima. Pale su i teške riječi: 'Nismo krivi...'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Canva
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Obersnelov odvjetnik Zoran Vukić poručio je da obrana osporava sve navode optužnice osim činjenice da je Obersnel bio gradonačelnik i da je potpisivao dokumente koji se u njoj spominju...

Bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel te još trojica optuženih u takozvanoj aferi Viktoria izjasnili su se da nisu krivi. USKOK tvrdi da su pogodovanjem tvrtki bivšeg vaterpolista Samira Baraća Grad Rijeku oštetili za najmanje 176 tisuća eura.

- Ne, ni najmanje! - odgovorio je bivši riječki gradonačelnik Obersnel (69) na pitanje smatra li se krivim za ono što mu na teret stavlja USKOK.

Time je počelo suđenje u takozvanoj aferi Viktoria, u kojoj su se uz bivšeg riječkog gradonačelnika na optuženičkoj klupi našli i nekadašnji pročelnik riječkog Odjela za urbanizam Srđan Škunca (65), bivši hrvatski vaterpolski reprezentativac i poduzetnik Samir Barać (52) te sudski vještak Zlatko Košćina (80).

Sva četvorica izjasnila su se da nisu krivi.

Obersnela i Škuncu USKOK tereti zbog zlouporabe položaja i ovlasti, Baraća zbog poticanja, dok se Košćinu tereti za pomaganje.

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Tužiteljstvo tvrdi da je nizom odluka i postupaka od 2008. do kraja 2016. Baraćevoj tvrtki Viktoria pribavljena nepripadajuća korist od najmanje 1,326 milijuna kuna, odnosno oko 176 tisuća eura, za koliko je, tvrdi USKOK, oštećen Grad Rijeka.

Spor oko zemljišta na Kozali

Prema optužnici, sve je počelo 2008. godine kada je Grad Rijeka raspisao natječaj za prodaju oko 1500 četvornih metara zemljišta namijenjenog gradnji jedne višestambene zgrade. Najvišu ponudu dala je Viktoria, tvrtka kojoj je osnivač i direktor bio Barać.
USKOK tvrdi da su nakon toga Obersnel i Škunca izlazili ususret Baraćevim zahtjevima, među ostalim mijenjanjem uvjeta plaćanja, produljivanjem rokova te omogućavanjem izmjena projekta i parcelacije zemljišta.

Barać je, prema optužnici, tražio da kupoprodajnu cijenu ne plati u cijelosti novcem, nego da dio podmiri predajom stanova Gradu. Tužiteljstvo tvrdi i da mu je poslije omogućeno da umjesto jedne izgradi dvije stambene građevine, pri čemu su u projekt uključene i parcele koje prvotno nisu bile predmet natječaja.

U posao se, tvrdi USKOK, potom uključio sudski vještak Zlatko Košćina. Dva stana koja je Grad dobio kao dio plaćanja procijenio je, prema navodima optužnice, znatno iznad njihove tržišne vrijednosti.

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USKOK tvrdi da je upravo na tome Viktoria stekla nepripadajuću korist od oko 102 tisuće eura. Košćina odbacuje optužbe.

Kazao je kako je Baraća u životu vidio svega dva puta - jednom prilikom procjene stanova i drugi put na početku suđenja - te ustvrdio da nikakav dogovor oko pogodovanja nije postojao. Naglasio je i da je sudski vještak već 50 godina te da je izradio više od 2500 elaborata.

USKOK: Natječaj je bio prilagođen Viktoriji

Drugi dio optužnice odnosi se na još jednu gradsku parcelu koja je graničila sa zemljištem Viktorije.

U SKOK tvrdi da su uvjeti novog natječaja postavljeni tako da ih može zadovoljiti upravo Baraćeva tvrtka, koja se na kraju jedina i javila. Dio cijene zemljišta trebao je biti kompenziran izgradnjom pristupnog puta. Gradu su, prema optužnici, kao trošak radova priznate tadašnje 401,8 tisuće kuna, odnosno oko 53 tisuće eura, dok je Viktoria izvođaču radova u stvarnosti platila oko 171,5 tisuća kuna, odnosno nešto manje od 23 tisuće eura.

Tužiteljstvo tvrdi da je kroz sve sporne poteze Viktoria pribavila korist od najmanje 176 tisuća eura.

Grad Rijeka u kaznenom postupku traži i naknadu štete. Njezin odvjetnik Marin Barić kazao je na početku suđenja da Grad ustraje na imovinskopravnom zahtjevu te od Obersnela, Baraća i Škunce solidarno traži oko 176 tisuća eura, dok bi Košćina sudjelovao u namirenju dijela štete od oko 102 tisuće eura.

Obrana: Nije bilo nikakvog dogovora

Obersnelov odvjetnik Zoran Vukić poručio je da obrana osporava sve navode optužnice osim činjenice da je Obersnel bio gradonačelnik i da je potpisivao dokumente koji se u njoj spominju.

Baraćeva obrana tvrdi pak da nije postojao nikakav dogovor s gradskim čelnicima niti je Barać imao utjecaja na odluke Grada Rijeke.

Škunca je također odbacio tvrdnje o prethodnom dogovoru te naglasio da materijale za gradonačelnika nije pripremao osobno, nego stručne gradske službe.

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Početak rasprave obilježio je i incident upravo sa Škuncom, obajvljuje portal Burin. Nakon što nije želio odgovoriti na pitanja sutkinje o svojim primanjima te poručio da si sude te informacije potraži sam, odvjetniku koji u postupku zastupa Grad Rijeku obratio se riječima: "Ovi lešinari iz Grada..."

Sutkinja je naložila da se njegove riječi unesu u zapisnik te ga upozorila da će, ponovi li takvo ponašanje, biti udaljen iz sudnice. Njegov branitelj potom je zatražio kratku stanku, pa je rasprava prekinuta na šest minuta.

Suđenje se nastavlja izvođenjem dokaza, a tužiteljstvo je najavilo opsežnu dokumentaciju i ispitivanje svjedoka i vještaka.

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