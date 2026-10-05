Krenulo uklanjanje stotina tona neopasnog otpada iz Gospića: Odvoze ga u 'big bag' vrećama

S lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi se neopasni otpad koji se nalazi u velikim, takozvanim „big bag“ vrećama u cementare Holcim Hrvatska i Nexe, izvijestio je u ponedjeljak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U Fondu kažu da se time provodi odluka hrvatske Vlade o zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića kojom su cementare Holcim Hrvatska i Nexe određene za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporabu i/ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji se nalazi na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Kako piše Net.hr, riječ je o oko 650 tona neopasnog otpada.

"Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo Fond javno su dostupne i na našim mrežnim stranicama. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada, od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljediv”, poručili su iz Fonda.

Kažu da se u tu svrhu provode i dodatne kontrole kako bi se potvrdilo da zamjensko gorivo zadovoljava fizikalno-kemijska svojstva za prihvat u konkretnim postrojenjima.

"U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljene u cementare već će je Fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza", napominju u Fondu.

Objašnjavaju da se korištenje zamjenskih goriva u cementarama odvija kroz zatvoreni sustav, uz strogo kontrolirane tehnološke uvjete i u skladu s njihovim okolišnim dozvolama i dozvolama za gospodarenje otpadom.

Uz kontrolu zamjenskih goriva koja ulaze u proces, kontinuirano se prate ključni parametri rada postrojenja i emisije u zrak, a propisane granične vrijednosti moraju se poštovati sukladno vrsti goriva koje se koristi. Cijeli postupak cementare provode uz primjenu propisanih standarda zaštite okoliša i zdravlja ljudi, kažu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Napominju kako je odvoz velikih vreća jedna od aktivnosti koje se trenutačno paralelno provode na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

"U tijeku je i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se uklanjanje rasutog otpada uz silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada. Nakon što su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond javnosti predstavili cjelokupan Plan sanacije u pripremi je, na osnovi provedene međunarodne analize tržišta i tender za nabavu izvođača za sanaciju zakopanog dijela otpada", izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.