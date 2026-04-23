Kriminal i korupcija toliko su duboko prodrli u tkivo ove države da su postale gotovo normalan model djelovanja. Gdje god postoji novac, naći će se način kako ga uzeti.
Kriminal i korupcija postali su normalan model djelovanja
Kralo se u premijerovu uredu. Kralo se ispred premijerova ureda. Kralo se po ministarstvima, po državnim poduzećima i institucijama. Kralo se po županijama, gradovima i općinama. Kralo se čak i po bolnicama. Zašto se sad ne bi kralo u sportskim savezima? Bilo je samo pitanje vremena kad će to doći na red, odnosno kad će to izbiti na vidjelo.
