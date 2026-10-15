Kriminalist o divljanju huligana usred Splita: 'Jedna stvar je tu potpuno jasna, bio je dogovor'

Naše navijače u Splitu progoni tvrda jezgra protivničke momčadi. Često surađuju s taksistima. Nakon izlaska iz vozila navijače dočekuju muškarci u fantomkama i s oružjem, a ponekad pretražuju prtljagu jer vide oznake našega kluba. Na ulici vas redovito pitaju odakle dolazite. Sve je to strašno.

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Tim riječima opisali su tek mali dio prijetnji i straha kroz koji prolaze navijači Ajaxa koji su stigli na gostujuću utakmicu protiv Hajduka u Splitu. Dodali su kako nemaju mira niti od službenih osoba niti od običnih ljudi.

- Hrvatska policija pomno prati navijače Ajaxa. Pri dolasku u zračnu luku putovnice kopiraju i navijače pitaju gdje odsjedaju, kako putuju i koliko dugo ostaju - naveli su Nizozemci.

Požalili su se kako je najlošije to što napadaju njihove obične, normalne navijače, koji nisu agresivni. Fabian Nagtzaam, generalni direktor Udruge navijača Ajaxa, smatra to katastrofalnim.

- Zapravo je nepisano pravilo da se ovakve stvari ne događaju. Ostavite normalnog i dobronamjernog navijača na miru. Očito u Splitu vrijede drukčiji zakoni - rekao je Nagtzaam, prenosi portal AjaxLife.

Unatoč svim opasnostima, još je prije u Nizozemskoj "planulo" malo manje od 1700 karata, koliko su ih dobili za gostujuću tribinu Poljuda. Policija je navela kako očekuje više od 1900 njihovih navijača. Zbog mogućih obračuna savjetovali su im da ne ulaze u staru gradsku jezgru te da prate upute kluba. Poručili su im da se drže zajedno, budu blizu policije i slušaju upute.

Naime, od utorka do četvrtka ujutro policija je zbog sukoba povezanih s utakmicom privela ukupno 109 ljudi. Dio privedenih dobio je prekršajne kazne od 400 eura zbog narušavanja javnog reda i mira. U utorak i srijedu zabilježena su četiri incidenta između navijača Hajduka i Ajaxa. Dva su prošla bez ozlijeđenih, a u preostala dva lakše su ozlijeđena dva nizozemska navijača. Najveći takav "susret" odigrao se u srijedu uvečer na Rivi. Policajci su oko 23.30 sati primijetili kako se Nizozemci grupiraju kraj kafića. U susret su im dolazili mnogobrojni maskirani torcidaši.

- Nismo dozvolili da dođu jedni do drugih. Uz uporabu sredstava prisile spriječili smo međusobni sukob, potisnuli ih na suprotne strane i pratili po gradu dok se nisu razišli u manje skupine - rekao je jučer na konferenciji za novinare Marko Srdarević, načelnik PU splitsko-dalmatinske.

Procijenio je da se na Rivi okupilo oko 500 navijača sklonih huliganizmu, od kojih približno 200 nizozemskih i 300 Hajdukovih. U početku je na Rivi bilo oko 100 policajaca, a ubrzo im se pridružilo još 100. Nitko nije ozlijeđen, a policija nije zabilježila ni oštećenja imovine.

Osvrnuo se na navode iz Nizozemske o mogućoj povezanosti taksista s napadima na gostujuće navijače. Pojasnio je kako policija nije isključila takve navode, no zasad nemaju dovoljno dokaza da bi to i potvrdili.

- Imali smo situacije u kojima su nakon izlaska iz taksi vozila navijači naišli na skupinu osoba koje su se prema njima protupravno ponašale - rekao je Srdarević i dodao da je policija u nekim slučajevima bila blizu i odmah intervenirala.

Najavio je i primjenu odredbe Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, koja policiji omogućuje preventivno privođenje osoba za koje postoje razlozi za sumnju da bi mogle protupravno postupati i njihovo zadržavanje do dva sata nakon završetka utakmice.

S druge strane, Nagtzaam iz Ajaxa smatra da Uefa mora snažnije intervenirati u ovakvim situacijama.

- Već smo prije doživjeli slične stvari u Ateni ili Napulju. Kao navijačima uopće nam nije bilo dopušteno ići u Marseille. Ako se u određenim klubovima zabilježi više ovakvih incidenata, a ima ih često, Uefa te klubove mora isključiti iz sudjelovanja - rekao je Nagtzaam.

Kriminalist Željko Cvrtila kratko je analizirao dosadašnje sukobe u Splitu i rekao kako je riječ o klasičnim obračunima. Nije isključio mogućnost da je sve bilo dogovoreno.

- Nizozemci su došli u manjim grupama pa se okupili na jednome mjestu. Ne može se jedna strana dogovoriti za tučnjavu a da druga strana ne zna. Vjerojatno su prihvatili dogovor, no dobro je da nema težih posljedica. Policija je pravodobno reagirala - rekao je Cvrtila.

Dodao je kako uvijek treba težiti tome da sukoba nema, kao ni potrebe za nasiljem.