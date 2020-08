Kristalno more, povijesne građevine, čuda prirode - sve to Dalmacija nudi svojim gostima

<p><br/> <span style="line-height:115%">Gdje se odmoriti ove godine, a da to bude godišnji iz snova? Hrvatska je prepuna jedinstvenih doživljaja i uvijek postoji nešto novo za otkrivanje. U našem serijalu "Odmor kakav zaslužujte" naši poznati putoholičari Iva i Branko uputili su se u Dalmaciju, <strong>u Splitsko-dalmatinsku županiju</strong>. Prva destinacija bio im je najlipši grad na svitu, cvit Mediterana.<br/> A našim putoholičarima to je bio prvi posjet <strong>Splitu</strong> i bili su oduševljeni. Najprije su otišli do <strong>Dioklecijanove palače</strong>, koja se nalazi na UNESCO-vu popisu mjesta svjetske baštine. </span></p><p><br/> <span style="line-height:115%">Na Peristilu, na samom ulazu u rezidenciju, dočekao ih je turistički vodič i proveo ih kroz Dioklecijanove odaje. Zastali su kraj sfinge koju je car donio iz Egipta kako bi čuvala palaču, a potom i kraj Zlatnih vrata, za koje legenda kaže da su Dioklecijan i njegova obitelj samo mogli proći kroz njih, pa su tako i dobila ime. <br/> A nakon šetnje Splitom otišli su do<strong> Nebeske šetnice</strong>. Biokovska atrakcija nalazi se na 1228 metara nadmorske visine i pruža jedan od najljepših pogleda na more i otoke u Hrvatskoj.</span></p><p><span style="line-height:115%">Panorama i pogled koja puca na veliko plavetnilo jednako su atraktivni u zalaske i izlaske sunca, a tijekom dana s dobrom vidljivošću osvajat će ne samo objektive nego i sve one koji žele pobjeći u prirodu i upijati mir. Iva se boji visine, ali Branko je bez problema prošetao. <br/> Putoholičari su potom otišli do<strong> Punta rate</strong>, najfotografiranije plaže na Instagramu 2019. godine, a koju je 2004. Forbes proglasio jednom od 10 najljepših plaža na svijetu.</span></p><p><span style="line-height:115%">Nakon kupanja malo su se igrali izazova – tko će napraviti bolji koktel. Nastavili su potom put Makarske, koja ima 2750 sati sunca godišnje. Zastali su prvo kraj tradicionalnog<strong> Spomenika makarskom galebu</strong>. Od brončanog spomenika, visine oko dva metra, koji predstavlja "galeba" i turistkinju koja je tek stigla u taj grad, nastala je cijela priča o čuvenom "galebarenju" domaćih momaka, odnosno umijeću zavođenja strankinja. </span></p><p><br/> </p><p><span style="line-height:115%">Iva i Branko skoknuli su i do <strong>Imotskoga</strong> kako bi vidjeli dva bisera prirode – <strong>Crveno i Modro jezero</strong>. No to nije sve. Naučili su i šijavicu, staru igru Dalmatinske zagore.</span></p><p><span style="line-height:115%"> </span></p><p> </p>