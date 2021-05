Kristian je boravio u zatvoru u Splitu od 1. travnja do 1. kolovoza 2019. godine. Od tog vremena je 73 dana bio u zatvoru, a ostalo vrijeme u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tamo je bio hospitaliziran u tri navrata zbog zdravstvenih problema psihičke naravi; anksioznosti, depresije i površinskog samoozljeđivanja, što je bio njegov način da ukaže na probleme koje je imao.

U 73 dana koliko je bio u zatvoru, 18 puta ga je pregledala naša liječnica, i to četiri puta je on tražio pregled, a 14 ona, jer se htjela uvjeriti u kakvom se stanju nalazi - tako je u srijedu na građanskoj parnici Općinskog suda u Zadru svjedočio Marinko Bujas (59) koji je bio upravitelj zatvora u Splitu.

'Kristian nije bio zločest, ali nije bilo lako s njim boraviti u istoj sobi'

On, spomenuta liječnica zatvora u Splitu i još jedan svjedok bili su pozvani na ročište u kojem roditelji zatvorenika Kristiana Vukasovića (18) od države traže odštetu za smrt sina te žele dokazati da se prema njemu nije pravilno postupalo.

Ostali su se ispričali za nedolazak pa je ispitan samo Bujas. Podsjetimo, Kristian je preminuo 24.8.2019. u splitskoj bolnici, kamo je doveze u komatoznom stanju iz zatvora u Splitu.

- Za vrijeme boravka u zatvoru u Splitu ni jednoj se službenoj osobi nije žalio da je maltretiran. Bila je jedna prepirka sa zatvorenikom u vezi Cedevite. Ušli su pravosudni policajci i razgovarali s njim u vezi tog verbalnog sukoba te su zaključili da je riječ o bezazlenoj prepirci. Kristian je bio specifičan zatvorenik.

Nije bio zločest, ali nije bilo lako s njim boraviti u istoj sobi, niti njemu s drugima. U ta 73 dana promijenio je 5-6 soba i 15-20 cimera. Nakon incidenta u kojem je zapalio madrac u zatvorskoj bolnici, nije smio imati upaljač sa sobom iako je bio pušač. Zbog njega smo napravili iznimku pa kad bi imao potrebu zapaliti, pravosudni policajci bi ga izveli van i sjeli bi s njim i razgovarali dok bi zapalio.

Kristian Vukasović imao je daleko najbolji tretman od svih zatvorenika. Uvažavali smo njegovu mladost i bolest. Liječničko osoblje zvalo ga je Kiki. Dan prije nego je smješten na Firule, imao je zdravstveni pregled na inicijativu naše liječnice. Zaključila je da je smiren, staložen i zadovoljan. Liječnica s Firula mi je, nakon što se dogodilo to što se dogodilo, rekla da je to što se dogodilo bilo izuzetno teško u smislu liječenja. Usporedila je to s nogometašem koji umre na nogometnom terenu za vrijeme utakmice - svjedočio je Bujas.

Odvjetnik obitelji: 'Fizičkog maltretiranja je neprijeporno bilo'

Vinko Ljubičić, odvjetnik obitelji, uložio je prigovor na iskaz svjedoka, koji će konkretizirati u pisanom podnesku.

- Meni se uporno odbija dostaviti dokumentacija i podaci, a vidimo da se upravitelj zatvora nakon dvije godine sjeća datuma i trivijalnih stvari kojih se prosječan čovjek ne može sjetiti ni da mu se dogodilo prije tri dana. Zaključujem da je država, odnosno odgovorna tijela državne uprave, ovdje pokušavaju izvući od odgovornosti.

Od prvog dana medicinska dokumentacija je bila dostupna, znalo se da se radi o djetetu s posebnim potrebama i posebnim poteškoćama, da je tom djetetu bila nužna 24 satna pratnja, nadzor njega i pomoć, a niti je liječen niti tretiran na način na koji je to propisano. Fizičkog maltretiranja je neprijeporno bilo, jer je na tijelu pronađeno više modrica i ozljeda koje su bile vidljive prostim okom - kaže odvjetnik Ljubičić.