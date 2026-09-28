Kristina je vozačica ZET-a koja je odbila štrajkati: 'Svi mi mašu. Moja odgovornost je bila raditi'

Dok su gotovo svi vozači ZET-a u ponedjeljak štrajkali, a vozila ostala u spremištima, Kristina Jozinović odlučila je odraditi svoju smjenu i voziti tramvaj. Na okretištu Prečko objasnila je zašto se nije pridružila kolegama, piše Jutarnji list.

- Od početka nisam bila za ovaj prosvjed ni za ovakvu vrstu prosvjeda. Odlučila sam raditi jer sam zaposlena za ovaj grad i ove ljude. Moja dužnost i odgovornost bila je danas raditi, rekla je Jozinović.

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Tvrdi kako nije bila izložena pritiscima da sudjeluje ili ne sudjeluje u štrajku.

- Nitko meni ništa nije naredio. Mi smo sami mogli odlučivati. Liste su 23. i 24. rujna bile na stolu. Tko je htio, taj je potpisao. Ja nisam potpisala', rekla je za Tportal.

Ipak, nije skrivala razočaranje što gotovo nijedan njezin kolega nije izašao na ulice.

- Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće, da barem dio kolega nije izašao pa da smo pokrili Zagreb makar blagdanskim voznim redom. Ili da se barem štrajk održao u subotu ili nedjelju - rekla je.

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Osvrnula se i na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da radnicima koji sudjeluju u štrajku taj dan neće biti plaćen.

- Mislim da je to u redu. Podržavam gospodina Tomaševića, poručila je.

Dodala je kako su je tijekom jutarnje vožnje oduševile reakcije građana koji su joj mahali i trubili iz automobila.

- Predivno mi je, svi mašu, svi trube iz auta. Oduševljena sam reakcijom ljudi i ponosna na sebe što sam odlučila raditi, rekla je vozačica, čija je smjena počela u 4.30 i trebala završiti u 11 sati.

Vozačica je za Večernji list zaključila i da nema dvojbe hoće li sutra doći na smjenu. Dodala je da će doći svaki dan kad bi joj i trebala biti smjena, sve do subote.

Vozač: Osjećam odgovornost prema građanima

- Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika. Osjećam veliku odgovornost prema građanima Zagreba i prema posjetiteljima da radim svoj posao i da ih prevezem od točke A do točke B. Smatram da nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu - rekao je vozač tramvaja broj 11 koji također danas vozi Zagrebom.

Podsjetimo, štrajk radnika ZET-a i dijela Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak u 3.30 sati, nakon neuspjelih pregovora o novim kolektivnim ugovorima. Glavni razlog neslaganja su plaće. Sindikati traže povećanje osnovice od 13 posto, dok Uprava nudi 4,5 posto, uz dodatno usklađivanje s rastom potrošačkih cijena od početka 2027. godine.