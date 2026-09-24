Kristina traži muža Stipića, sad su je zatrpali ponudama: 'Ne želim biti talac sustava...'

Kristina Stipić pronašla je neobičan način da se izbori s onim što smatra apsurdom hrvatske birokracije. Nakon što je na društvenim mrežama objavila da traži muškarca prezimena Stipić za kratki brak, javila joj se vojska zainteresiranih. Sada je, kaže, spremna odabrati jednu od ponuda.

- Razmišljam o ponudama jer ja u 2027. želim ući sa svojim djevojačkim prezimenom. Dovedena sam do zida jer će taj proces trajati još sigurno godinu dana, a tek sam nakon tri godine neki dan imala drugo ročište. Ne želim biti taoc sustava. Ovo mi je opcija i ja ću je iskoristiti - rekla je Kristina za Dnevnik.hr.

Kaže kako se s prezimenom koje trenutačno nosi više uopće ne poistovjećuje.

Sve je počelo objavom koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Kristina je, naime, objavila oglas u kojem traži slobodnog muškarca prezimena Stipić za brak koji bi trajao tek onoliko koliko je potrebno da ponovno uzme svoje djevojačko prezime.

- Traži se slobodan muškarac prezimena Stipić, poželjno punoljetan i spreman na jedan vrlo kratki, ali administrativno važan brak... Zašto? Ja sam samohrana majka koja sam već TRI GODINE u kaznenom postupku zbog kojeg ne mogu dobiti potvrdu da se protiv mene ne vodi kazneni postupak. A bez te potvrde ne mogu promijeniti prezime i vratiti svoje djevojačko prezime Stipić - objasnila je Kristina Stipić.

Prema njezinu objašnjenju, problem je u tome što za promjenu prezimena mora priložiti potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak. U slučaju sklapanja braka takva potvrda nije potrebna, pa je Kristina odlučila iskoristiti tu mogućnost.

- Upoznamo se, objasnim čovjeku da je ovo čista administrativna ludost. Odemo kod matičara, uzmem prezime Stipić, pričekamo nekoliko dana, razvedemo se, i konačno mogu nastaviti živjeti pod svojim prezimenom. Romantika nije uvjet. Ljubav nije obavezna. Kemija nije potrebna. Razumijevanje hrvatske birokracije, poželjno - objasnila je svoju situaciju Kristina i tako ukazala na apsurd koji joj ne brani da se uda ili razvede i tako promijeni prezime, ali brani da vrati svoje djevojačko prezime.

Kako bi sve bilo pravno uređeno, jedini uvjet koji postavlja potencijalnom mladoženji jest predbračni ugovor. Troškove vjenčanja i razvoda, kaže, snosila bi sama.

- Mladoženja mora biti svjestan da ovo nije potraga za ljubavlju života, nego očajnički pokušaj žene da vrati vlastito prezime. Naknada: moje vječno administrativno poštovanje, jedna kava+ručak i priča za unuke koju nitko neće vjerovati... Ako poznajete nekog Stipića spremnog na najbizarniju svadbu u Hrvatskoj, javite se!!! - napisala je.

'Ne želim biti taoc sustava'

Kristina je u objavi otkrila i zbog čega se već godinama nalazi u pravnom postupku. Sve je, prema njezinim riječima, počelo nakon razvoda i kupnje automobila na leasing.

- ..i znam da se mnogi pitaju u kakvom sam postupku, ne brinite, to ponoviti više ne mogu jer nakon 4 godine sudova, nemam više novaca da bih s vama kupila vozilo na leasing, pa da me onda prijavite za utaju istog... - napisala je.

Kaže kako je nakon razvoda imala mogućnost vratiti djevojačko prezime, ali tada nije znala da će se ubrzo naći u situaciji u kojoj to više neće moći učiniti. Zbog skrbi o djetetu nije to napravila odmah, a sada se našla pred administrativnom preprekom.

- Našla sam način kako to mogu promijeniti i ja ću to učiniti. Četiri godine na sudu vas iskleše, a mi žene se trebamo zaštiti - kaže Kristina.

Javilo joj se više od 20 muškaraca

Nakon što je objavila oglas, nije dugo čekala na reakcije. Kaže da joj se javilo najmanje 20-ak muškaraca zainteresiranih za njezin neobični plan. Sada s odvjetnicom razmatra ponude, a jednu od njih namjerava prihvatiti.

O svemu se ponovno oglasila na društvenim mrežama, zahvalivši ljudima koji su njezinu priču podijelili i pružili joj podršku, ali i odgovorila onima koji su je kritizirali.

- Ljudi moji, meni je Facebook doslovno KRAHIRAO! Želim zahvaliti svima koji ste podijelili moju objavu, dali mi podršku, napisali riječ ohrabrenja ili jednostavno pročitali ono što sam napisala... Da sam bar jedina, ali nisam...institucionalno zlostavljanje je veliki problem u našoj zemlji. A ove ostale, koji su pročitali samo ono što su htjeli pročitati, izvukli iz konteksta ili odlučili suditi iz vlastitog čemera, smatram jednakima kao i sam sustav... zakržljali, tromi, nazadni i šturi...Ali svako dobro i vama želim...jer zbog vas sebe volim još više... - napisala je.

A onda je uslijedio još jedan obrat. Nisu joj se javili samo muškarci koji već nose prezime Stipić. Neki su otišli korak dalje i ponudili joj da sami promijene svoje prezime u Stipić, kako bi se ona nakon udaje za njih mogla ponovno prezivati Stipić.