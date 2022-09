Krišto: Morat će se mijenjati Izborni zakon i popraviti odnosi Bošnjaka i Hrvata

U intervju za portal Klix od petka Krišto, koja je protukandidat aktualnom članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću za poziciju hrvatskog člana državnoga vrha, rekla je kako se trenutačno ne mogu provesti izborni rezultati za popunjavanje gornjeg, nacionalno koncipiranoga Doma naroda bez izmjene Izbornog zakona.

"Izborni zakon morat će se promijeniti odmah nakon izbora, kako bi se do kraja mogli implementirati izborni rezultati", rekla je.

Krišto je kazala kako su, tijekom pregovora s bošnjačkom stranom o izbornoj reformi, uz posredovanje administracije EU i SAD-a, hrvatske stranke nudile prijedloge izborne i ustavne reforme kako bi se provele presude Ustavnoga suda BiH i otklonila mogućnost preglasavanja Hrvata od brojnijih Bošnjaka te također otklonila diskriminacija manjina sukladno zahtjevima iz više presuda Europskog suda za ljudska prava. Iz Izbornog zakona BiH izbrisane su odredbe o načinu popunjavanja gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Pri tome je kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH upozorila da se mora prestati s praksom preglasavanja Hrvata i urušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Izrazila je uvjerenje da će se uz pomoć međunarodnih partnera spriječiti preglasavanje Hrvata i "zaustaviti radikalne ideologije (bošnjačkog) unitarizma i (srpskog) separatizma".

Upitana o eventualnom ponovnom izboru Željka Komšića u državno Predsjedništvo BiH, Krišto je odgovorila kako će to biti test za bošnjačke stranke o tome je li im stalo do Bosne i Hercegovine. Komšić je do sada u tri navrata biran u Predsjedništvo BiH glasovima dominantno bošnjačkih birača, a sada prijeti opasnost da će se izborima zakazanim za 12. listopada bošnjačke stranke pokušati isključiti najvažnije hrvatske stranke iz vlasti.

Za sebe je kandidatkinja HNS-a BiH rekla da je jedini hrvatski kandidat, budući iza nje stoje najvažnije hrvatske stranke u BiH. U intervjuu je izrazila očekivanje i da će stranke HNS-a BiH uvjerljivo pobijediti među Hrvatima te da će se brzo uspostaviti nova izvršna vlast na razini države, entiteta i županija, koja bi morala snažnije raditi na putu zemlje prema euroatlantskim integracijama.

Najčitaniji članci