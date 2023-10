'Krivac ima ime i prezime, tri institucije nisu primijetile da je ovo tempirana ekološka bomba'

Slavoniju su prvo opljačkali, onda su je osiromašili, raselili, a sad su nas, izgleda i otrovali, vrlo je emotivno istaknula saborska zastupnica Suverenista Vesna Vučemilović govoreći o dramatičnoj situaciji nakon požara u osječkoj tvrtki Drava International.

Upozorava kako je do ovog došlo zbog nemara i nepridržavanja industrijskih i zakonskih normi.

- Svatko onaj tko zbog vlastitog profita ili probitka ugrozi živote drugih mora biti drakonski kažnjen, inače će nam se ove stvari ponavljati. Ovo nije jedini slučaj, mi imamo tempirane ekološke bombe i na drugim područjima. Ovaj će požar ostaviti dalekosežne posljedice na zdravlje i sigurnost Slavonaca i Baranjaca. Generacije će ih osjetiti, to smo čuli od svih nadležnih stručnjaka - istaknula je poručivši kako je ključno pitanje da li se ovo moglo spriječiti. A naglašava Vučemilović da jest.

- Da se primjereno reagiralo na prethodne incidente u kojima je čak jedna osoba i izgubila život, ovo se ne bi dogodilo. I to odgovorno tvrdim. Da su sve nadležne institucije radile svoj posao, da su stavile interes i sigurnost građana na prvo mjesto, a ne profit, onda danas o ovome ne bi pričali. Krivci za ovo imaju ime i prezime. Zakonski okvir je potpuno jasan i da se postupalo po njemu, ovo se ne bi dogodilo - poručila je.

Naime, navela je, u Hrvatskoj je na snazi Uredba o sprječavanju velikih nesreća koja se odnosi i na opasne tvari.

- U toj se Uredbi u članku 4. navodi da se odredbe primjenjuju i na centre za gospodarenje otpadom, a koji sadrže opasne tvari, osobito kad se opasne tvari koriste u vezi s fizikalno-kemijskom obradom. E pa ako plastika na 10 hektara nije centar za gospodarenje otpadom, pa ja ne znam onda što je. Dakle, imamo tvrtku koja na 10 hektara skladišti plastiku u kojoj su vatrogasci iz samo jedne zgrade izvukli 1500 litara natrijeve lužine i 1000 litara hidroklorida, a koliko čujem, bilo je tamo još nekih eksplozivnih tvari, i ta tvrtka Drava International nije u programu koordiniranih nadzora zaštite okoliša niti u programu seveso, inspekcijskih nadzora, a niti radi izvješće o sigurnosti - naglasila je.

Nitko, dodala je, nije primijetio da je ta tvrtka ekološka bomba. Tvrtka u kojoj je jučer gorjelo 10 hektara plastike kategorizirana je kao obveznik s prijavljenim količinama ispod jedan posto donjih graničnih malih količina i na nju se navedena Uredba ne primjenjuje, a jučer je tamo bilo 100 posto opasnih tvari, šokirana je zastupnica koja zato i ponavlja da krivac za ovo ima svoje ime i prezime.

- Još jednom ću ponoviti, ovo nije prvi incident, bilo ih je i ranije. Netko nije radio svoj posao. Ravnateljstvo civilne zaštite, MUP, Ministarstvo gospodarstva - nitko od njih nije primijetio da bi tu moglo biti problema, da je to tempirana ekološka bomba i ugroza za zdravlje stanovnika, ne samo grada Osijeka nego cijele osječke regije i Slavonije i Baranje. Nitko nije vodio računa o tome - kazala je Vučemilović upitavši tko je dozvolio da se u neposrednoj okolici grada Osijeka skladišti 10 hektara lakozapaljive plastike bez ikakvog nadzora.

- Tko je verificirao, ne u jednoj nego u tri nadležne institucije podatke vezano za Drava International? To su ljudi s imenom i prezimenom. Je li u pitanju neznanje, nestručnost ili nešto drugo, je li im netko rekao da okrenu glavu, mito i korupcija? U ovom trenutku me to ne zanima, ali ta pitanja šaljem i ministru Filipoviću i Božinoviću jer javnost ima pravo znati tko su ti ljudi, tko je okrenuo glavu na drugu stranu. Jer ako je propust, netko konačno mora u ovoj državi odgovarati. Ako je kriminal, e onda mora biti drakonski kažnjen jer će nam se ovo ponoviti i ovo nije usamljeni slučaj - kazala je Vučemilović dodavši kako u Belišću građani ne smiju otvoriti prozor zbog tvrtke u vlasništvu bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, u Miholjcu je bioplinsko postrojenje, Našice smrde po sumporu...

- Do kada će zdravlje i sigurnost građana biti na zadnjem mjestu? Radim na tome tri godine i neću odustati dok svi zagađivači ne budu primjereno kažnjeni i dok ih se ne dovede u red - zagrmila je zastupnica.