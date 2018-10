Krivolov? Ministar se pohvalio ribama koje nije smio uhvatiti

Ministar uprave Lovro Kuščević stavio je na Facebook, ali isto tako i izbrisao fotografije iz 2016. godine, a na kojima se odlično vidi kako je u ribolovnome prekršaju.

Na spornim fotografijama u rukama drži dva nedorasla primjerka igluna, dok u drugoj pozira neposredno uz uzgajalište ribe s dvije male orade. Fotografije je jedan čitatelj slučajno pronašao na njegovom profilu, proslijedio u Facebook grupi "Zaustavimo devastaciju Jadrana", a tamo ga mnogi prozvali da to nije u redu.

- Ti igluni su ulovljeni izvan svih propisa i regula i za to bi nekom od nas se oderalo kožu na sudu - samo je djelić ljutitih komentatora, pogotovo kada se zna da prema važećem zakonu ulovljeni iglun smije biti dulji od 120 cm, ali kraći nikako.

Duljina svake ulovljene ribe ribolovca Kuščevića zajedno s kljunom, vidljivo je da je upola manja. Ista stvar je i sa oradama, no tu se još može i diskutirati, a sporna je pozicija lova.

Kazna i do 200.000 kuna

Naime, ministar je zabacio štapove uz neposrednu blizinu uzgajališta, a sportski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen oko objekata marikulture, i to na udaljenosti od 200 metara od uzgajališta riba, ili 100 metara od uzgajališta školjkaša. Ako se sada sudstvo pozabavi ovim slučajem, Kuščević bi mogao biti kažnjen i do 200.000 kuna.

Ministar se ispričao: To je bio ulov jedne od ribarskih koća

U međuvremenu iz Ministarstva uprave odgovorili su nam da ministar nikada nije lovio niti ulovio igluna.

Navode da se radi o fotografiji starijoj više od četiri godine, kad se fotografirao s ulovom jedne od ribarskih koća u Hvarskom kanalu, gdje je kupovao ribu.

- Imaju li ili nemaju ribe potrebnu dužinu, uistinu ne zna. Žao mu je ako fotografija bilo koga vrijeđa. To nije bila njegova namjera, no nije sudjelovao u nevedenom ribolovu niti posjeduje opremu za takav ribolov - navode u odgovoru Ministarstva uprave.

No postavlja se pitanje ako je to i istinita tvrdnja, zar to nije isti primjer kao da se primjerice kupuju zabranjene školjke prstaci. Osim toga poznato je da će iglun poput tune teško zalutati u mrežu, pogotovo što se te vrste riba love isključivo ribolovnim štapom.

Ribari s kojima je razgovarao portal Morski.hr, gotovo u glas se slažu da je iglun riba koja u mreže ne skače i takva riba se lovi potpuno drugačije. Iako štapovi za ulov stoje iza ministrovih leđa, Kuščević tvrdi da je ribu kupio na koći. Morski.hr je provjerio tu mogućnost i napravio anketu.

'Ministar ne govori istinu, nemoguće je uloviti igluna koćom'

– Mreža za koću ne može imati dozvolu za lov igluna već plovilo. Za lov igluna moraš imati posebnu dozvolu, a listu možete naći na Upravi za ribarstvo, ona je javna. Hrvatska ima jako malu kvotu za lov igluna. Ministar ne govori istinu jer se igluna koćom može eventualno uloviti (jako teško), ali dva igluna to je već teže. Ribar kad ulovi igluna, a princip je isti kao kod tuna on taj ulov mora obavezno prijaviti radi kvote. Uostalom, ministar bi trebao prvi ukazati na ribara ako je to istina, a ne slikati se – kazao je dugogodišnji ribar koji se i sam, kako kaže, suočava s problemom ilegalnog izlova.

A da je i posjedovanje igluna prekršaj bez posebne dozvole, u vrijeme koje spominje ministar, govori i Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) u članku 39.

(1) Zabranjen je uvoz, izvoz, provoz, uzgoj i promet na domaćem tržištu tune koju ne prati dokumentacija propisana Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu.

(2) Zabranjeno je stavljanje na tržište igluna (Xiphias gladius) i velikooke tune (Thunnus obesus) protivno uvjetima propisanim Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu.

'Ministar je trebao biti svjestan krivolova i sve prijaviti'

Sugovornici s kojima je razgovarao portal Morski.hr, rezolutno tvrde: “Ministar je ovo trebao znati”.

– Svakom ribaru i ribolovcu je dužnost znati zakone, samim time on (op.a. ministar Kuščević) je morao znati da iglun treba biti prijavljen zakonodavcu. To je saznao kad su mu javili u objavi i nije reagirao, bio je dužan prijaviti lov tog trenutka inspekciji – upozorava drugi čitatelj koji kaže kako redovito prati zakone i pravilnike.

Dodaje da je po svom iskazu ministar trebao biti svjestan krivolova, ali nije reagirao kod nadležnih.

S obzirom da znamo kako je nedozvoljen ulov, posjedovanje ili daljnja prodaja navedene ribe, u pokušaju da doznaju istinu o mogućnosti kupnje ulova s koće u Hvarskom kanalu, Morski.hr je ispitao i ljude koji tamo ribare.

- Igluni ne skaču u mreže i ribari ih ne love u koće - odgovaraju na pitanje je li moguće da su dva igluna ulovljena u koći.

Dobili su na desetke odgovora, pa izdvajaju još neke:

- Pretpostavimo da je ministar kupio iglune sa računom ali opet taj ribar vjerojatno nema dozvolu za lov igluna a ti igluni su ispod pecature, znači sve je ilegalno. Ali, već sam napisao, skoro je nemoguće uloviti igluna u koći -

- Da mi je vidit tog igluna koji je zapeja u koći. Pa onda još jednog -

- Pozdrav iz susjedne Crne Gore. Kod nas postoji izreka koja kaže da je veći lopov onaj koji drži vreću od onoga koji krade. Toliko o tome....-

Nepoznavanje zakona ne opravdava nikoga da zakon krši, a to jednako vrijedi za ribare, nepoznavatelje zakona, pa i ministre.

