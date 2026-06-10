Krivotvorine Hrvatskoj godišnje nanesu štetu od 139 mil. eura

U Hrvatskoj krivotvorenje uzrokuje godišnje gubitke od 108 milijuna eura u sektoru odjeće i 31 milijun eura u sektorima ručnih torbi, nakita i satova, podaci su Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) iz novog istraživanja objavljenog u srijedu. Rezultati novog istraživanja provedenog na razini EU-a pokazuju da 72 posto potrošača smatra dizajn proizvoda važnim pri donošenju odluke o kupnji. Promatrano po sektorima, dizajn ima posebno snažan utjecaj u industriji namještaja, za 76 posto potrošača, te pri kupnji odjeće i modnih dodataka. za njih 66 posto. Kako je istaknuto u priopćenju, upravo zbog vrijednosti koju nosi, dizajn je posebno izložen krivotvorenju i neovlaštenom kopiranju. Iz EUIPO-a tako upozoravaju da su krivotvoreni proizvodi koji oponašaju izgled originalnih proizvoda postali široko rasprostranjeni, čemu su pridonijeli i razvoj internetske trgovine te utjecaj društvenih mreža.

Oko 13 posto Europljana namjerno kupilo krivotvorene proizvode

Tako oko 13 posto Europljana navodi da je namjerno kupilo krivotvorene proizvode, dok taj udio među mlađim potrošačima u dobi od 15 do 24 godine raste na 26 posto.

Prema podatcima EUIPO-a, modna industrija i industrija odjeće zbog krivotvorenja godišnje bilježi gubitke od 12 milijardi eura. Krivotvorene torbice, nakit i satovi, pak, originalnim proizvođačima u EU-u svake godine uzrokuju oko 2,7 milijardi eura izgubljene prodaje.

U Hrvatskoj, podaci su EUIPO-a, krivotvorenje uzrokuje godišnje gubitke od 108 milijuna eura u sektoru odjeće i 31 milijun eura u sektorima ručnih torbi, nakita i satova.

Osim ekonomskog utjecaja, istaknuto je, krivotvoreni proizvodi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ali i za okoliš, budući da često nisu usklađeni sa sigurnosnim i kvalitativnim standardima. Istraživanja također pokazuju da je trgovina krivotvorenom robom povezana s mrežama organiziranog kriminala, a u nekim slučajevima i s iskorištavanjem radne snage, napominje se.

Posebno ranjiva mala i srednja poduzeća

Iz EUIPO-a navode da industrije vođene dizajnom predstavljaju značajan udio gospodarske aktivnosti i zaposlenosti u EU-u, pa tako zapošljavaju oko 28 milijuna ljudi, što čini otprilike 13 posto ukupnih radnih mjesta u Uniji i ostvaruju više od 16 posto njenog BDP-a.

Kažu da su na krivotvorenja posebno ranjiva mala i srednja poduzeća jer se često oslanjaju na manji broj prepoznatljivih dizajna proizvoda, a istodobno imaju ograničene kapacitete za nadzor i provedbu svojih prava na dizajn.

Prema istraživanjima EUIPO-a, mala poduzeća koja registriraju svoje dizajne ostvaruju gotovo 30 posto više prihoda po zaposleniku i isplaćuju gotovo 25 posto veće plaće od poduzeća bez registriranih prava intelektualnog vlasništva. Ipak, unatoč tim prednostima, samo oko jedan posto malih i srednjih poduzeća u EU-u ima registrirana prava na dizajn, napominje se.

Iz EUIPO-a ističu da među malim i srednjim poduzećima osobito aktivno promiču zaštitu i provedbu prava u području dizajna, što uključuje programe financijske potpore, kao što su Fond za MSP-ove, savjetodavne usluge, uključujući uslugu IP Scan te alate za provedbu prava, poput portala za provedbu prava intelektualnog vlasništva.