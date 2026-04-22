Srednja i istočna Europa ove godine bi mogle privući između jednog i dva milijuna dodatnih posjetitelja. Očekuje se da će Hrvatska ostvariti najveći udio tog rasta. Rast će i porast bezgotovinskog plaćanja, ali upozorava se na mnoge sa zastarjelim sustavima
Kriza na Bliskom istoku mogla bi u Hrvatsku dovesti do milijun turista i 800 mil. eura prihoda?
Napetosti na Bliskom Istoku, koje uzrokuju poremećaje u zračnom prometu i potiču rast cijena goriva, mijenjaju globalne turističke tokove i umjesto azijskih i afričkih destinacija, do dva milijuna ljudi više bi ove godine moglo odabrati odmor u srednjoj Europi. Pri tome se Hrvatska ističe kao jedan od glavnih dobitnika te promjene, navodi se u najnovijoj analizi Global Payments Research Group, istraživačkog tima vodećeg svjetskog procesora kartičnih transakcija Global Payments.
Ističu da bi Hrvatsku u 2026. godini moglo posjetiti do milijun dodatnih turista, što bi generiralo između 560 i 800 milijuna € dodatne potrošnje.
- Neizvjesnost kod dalekih putovanja i rast troškova potiču turiste da biraju destinacije koje su bliže, sigurnije i lakše dostupne. Hrvatska ispunjava sve navedene uvjete jer nudi toplu mediteransku klimu, razvijenu infrastrukturu i izvrsnu cestovnu povezanost s ključnim europskim tržištima - izjavila je Olja Brkljačić, direktorica Global Paymentsa za Hrvatsku.
Hrvatska među najvećim dobitnicima?
Analiza tvrtke Global Payments pokazuje da bi srednja i istočna Europa ove godine mogle privući između jednog i dva milijuna dodatnih posjetitelja. Očekuje se da će Hrvatska ostvariti najveći udio tog rasta zahvaljujući velikoj popularnosti među turistima iz Njemačke, Češke i skandinavskih zemalja.
Hrvatska je već u 2025. godini zabilježila 21,8 milijuna dolazaka i 110 milijuna noćenja, a trenutačni trendovi upućuju na mogućnost privlačenja dodatnih 400.000 do čak milijun posjetitelja u 2026. godini. S prosječnom dnevnom potrošnjom od 158€ i oko 800€ po boravku, Hrvatska se ističe kao jedno od financijski najznačajnijih odredišta u regiji.
Duži boravci od obično pet ili više noći dodatno povećavaju ekonomski učinak na lokalno gospodarstvo.

Država
|
Prosječna potrošnja po danu (€)
|
Prosječna potrošnja po boravku (€)
|
Očekivani rast broja turista
|
Procijenjena dodatna potrošnja (€)
|
Austrija
|
140
|
550
|
250 000
|
137 500 000
|
Češka
|
85
|
400
|
225 000
|
90 000 000
|
Slovačka
|
63
|
300
|
100 000
|
30 000 000
|
Rumunjska
|
58
|
275
|
140 000
|
38 500 000
|
Mađarska
|
75
|
350
|
225 000
|
78 750 000
|
Hrvatska
|
158
|
800
|
700 000
|
560 000 000
Jadranska obala ostaje glavni magnet za turiste
Očekuje se da će se većina dodatnih posjetitelja uputiti prema jadranskoj obali, tražeći mediteransku alternativu odredištima u Aziji ili sjevernoj Africi. Očekivani porast broja stranih turista također će ubrzati usvajanje bezgotovinskog načina plaćanja u cijelom hrvatskom turističkom sektoru.
- Strani turisti u velikoj većini preferiraju plaćanje karticama ili mobilnim novčanicima nego gotovinom. Kako broj posjetitelja raste, rastu i očekivanja za brzim, jednostavnim i sigurnim načinima plaćanja - dodala je Brkljačić.
Prema podacima Global Payments, predviđa se da će tržište POS terminala u ugostiteljskom sektoru srednje Europe rasti po stopi od 6 do 8 %, potaknuto sve većom potražnjom za digitalnim rješenjima. Ipak, analiza upozorava da se mnogi manji hoteli, privatni iznajmljivači i lokalni poduzetnici u Hrvatskoj još oslanjaju na zastarjele sustave plaćanja, što bi moglo predstavljati izazov u susretu s modernim zahtjevima tržišta.
Modernizacija infrastrukture plaćanja ključna je za konkurentnost
Kako bi ostali konkurentni i ispunili rastuća očekivanja gostiju, turistički se subjekti potiču na nadogradnju i modernizaciju sustava za plaćanje. Danas su prioriteti podrška za beskontaktno i mobilno plaćanje, integracija s rezervacijskim sustavima (PMS) radi predautorizacije plaćanja te transparentni modeli formiranja cijena. Poduzetnici koji ulože u moderne tehnologije plaćanja ne samo da će pojednostaviti svoje operacije, već će i značajno povećati zadovoljstvo gostiju.
- U današnjem turističkom okruženju, iskustvo plaćanja dio je ukupnog doživljaja gosta. Oni koji se brzo prilagode bit će u najboljoj poziciji da u potpunosti iskoriste gospodarski potencijal ovih tržišnih promjena - zaključila je Brkljačić.
