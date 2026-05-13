NEDOSTAJE LIJEČNIKA

KRIZA PEDIJATRIJE U BJELOVARU Hrebak traži hitni sastanak sa županom: 'Stanje? Alarmantno'

Piše HINA,
Zagreb: Dario Hrebak o novoj vladajućoj većini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak zatražio je u utorak hitni sastanak sa županm Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem zbog kroničnog nedostatka liječnika na Odjelu pedijatrije Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić", gdje trenutno rade samo dva pedijatra. Hrebak u dopisu upozorava kako postoji realna opasnost da Bjelovar ostane bez tog odjela, u kojemu za normalno funkcioniranje treba raditi pet pedijatara.

- Odjel trenutno radi s tek dva pedijatra, dok ih za normalno funkcioniranje treba pet. Do kraja svibnja raspored dežurstava posložen je uz pomoć vanjskih suradnika, no što slijedi nakon toga ostaje neizvjesno. Bez pedijatrije bi u pitanje došlo i funkcioniranje ginekologije, a time i sama egzistencija bolnice kao cjelovite ustanove - navodi Hrebak.

Ocjenjuje kako je trenutno stanje alarmantno te da bi zatvaranje Odjela pedijatrije bio težak udarac za građane Bjelovara i cijele županije, jer bi ono predstavljao ne samo zdravstveni, nego i demografski, društveni i sigurnosni problem.

Gradonačelnik kritizira Županiju zbog izostanka snažnije inicijative i jasnije komunikacije oko problema, napominjući da upozorenja traju već dulje vrijeme.

- Iskreno vjerujem kako građani od nas očekuju suradnju, a ne prebacivanje odgovornosti ili izostanak reakcije u trenucima kada zdravstveni sustav dolazi do granica održivosti - navodi se u dopisu.

Hrebak predlaže da se sastanku, uz župana, pridruže i predstavnici bolnice te relevantnih institucija, a cilj je dogovoriti hitne mjere za očuvanje pedijatrije i stabilizaciju zdravstvenog sustava u županiji. Kao moguće rješenje naveo je paket poticajnih mjera koji bi uključivao institucionalnu, financijsku i stambenu podršku mladim liječnicima pedijatrima.

- Vjerujem da po ovom pitanju ne smije biti političkih razlika niti odgađanja, jer je riječ o interesu djece, roditelja i budućnosti našega kraja - stoji u pismu upućenom županu. 

Na sjednici bjelovarskog Gradskog vijeća, održanoj u ponedjeljak, Hrebak je najavio da Grad priprema jednokratne poticaje od tisuću eura za pedijatare i doktore opće prakse, no dodao je da grad nema ingerencija nad bolnicom i da rješenje mora doći s razine županije i Ministarstva zdravstva.

