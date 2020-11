'Krizom se upravlja jako loše, ide se iz ekstrema u ekstrem'

Oporba je kritizirala Vladin novi set epidemoloških mjere, ocijenivši da premijer treba preuzeti odgovornost za loše stanje jer je Vlada mjere i odluke donosila vođena partikularnim političkim interesima

<p>„Premijer Andrej Plenković treba preuzeti odgovornost za ovo stanje koje nije dobro. Da mu je stalo do onoga što mi mislimo, već bi davno uključio i druge u Stožer koji određuje mjere“, izjavio je novinarima u Saboru <strong>Stjepo Bartulica</strong> iz Domovinskog pokreta.</p><p>Što se tiče stanja u realnoj ekonomiji, liječenje ne smije biti gore od same bolesti, istaknuo je. Vidimo opasnost da će se nametnuti jedno rješenje za cijelu Hrvatsku bez obzira na situaciju u pojedinim dijelovima zemlje, a znamo da nisu svi jednako pogođen epidemijom. Imamo razumijevanje za poduzetnike i u kontaktu smo s udrugom Glas poduzetnika koja s pravom upozorava da će šteta biti velika i da se neće oporaviti nakon ovog stanja, poručio je Bartulica.</p><p>Načelno pozdravljam sve što Vlada čini da olakša situaciju poduzetnicima, ali mora do kraja preuzeti odgovornost. Sutra ćemo znati koliko je pao BDP u trećem kvartalu i očekujemo veliki pad, dodao je.</p><p>„Hrvatskoj sada dolazi na naplatu sve što nije učinjeno godinama, pogotovo u zdravstvenom sektoru, nisu provedene ni druge reforme i to će sve hrvatski građani skupo platiti. Nadam se da se sustav neće urušiti, ali zabrinjavajuće je kada je ministar zdravstva Vili Beroš to najavio kao mogućnost“, zaključio je Bartulica.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> iz Kluba zeleno-lijevog bloka smatra da Vlada jako loše upravlja ovom zdravstvenom krizom, ide iz ekstrema u ekstrem, od najliberalnijeg modela ide u potpuno zatvaranje.</p><p>"Trebalo se ići na postupne mjere koje bi se jasno vezale uz indikator broja hospitaliziranih građana i broj oboljelih na respiratorima tako da svi znaju koje su to stepenice za svaku mjeru koje trebamo prijeći i koje mjere stupaju na snagu. To bi učinilo i da ljudi puno lakše prihvate mjere i ne bi imali osjećaj da su mjere pitanje političkih partikularnih interesa i politikantstva i znali bi koja se mjera aktivira, ovisno o broju oboljelih, i to bi bilo puno objektivnije“, kazao je.</p><p>Znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> je još krajem prošlog mjeseca najavio da će do kraja ovog mjeseca 1500 ljudi umrijeti od koronavirusa, a mi smo došli do tog broja i prije kraja mjeseca. Tada su mu i premijer <strong>Andrej Plenković</strong> i <strong>Krunoslav Capak</strong> rekli da je potpuno u krivu i da to nije realan scenarij, ali, na žalost, taj se scenarij dogodio, napominje Tomašević.</p><p>"Sada imamo brojke koje su stvarno zabrinjavajuće i iz te perspektive restriktivne mjere su itekako nužne, ali to nije trebalo tako biti. Da smo išli postupnim putem, mislim da bismo izbjegli ovako drastične mjere koje sada moramo poduzeti jer svaki dan umre 50 ljudi, a možemo očekivati da će taj broj biti i veći“, upozorio je.</p><p>Što se tiče kompenzacijskih mjera za poduzetnike i radna mjesta, Tomašević ističe da bi, da smo znali koje epidemiološke mjere i koje ekonomske mjere i pomoć kao balans stupaju na snagu, onda bi to bilo puno objektivnije i Vlada ne bi potpadala pod lobistički utjecaj pojedinih aktera.</p><p>Loše je da se na taj način gasi požar, improvizira, danas se kaže jedno, sutra radi drugo, dodao je. Naravno da je potrebno pomoći i gospodarstvu i građanima i iz te perspektive tražili smo moratorij na ovrhe dok se ne donese novi Ovršni zakon koji će spriječiti novu ovršnu oluju koja prijeti.</p><p>Sada imamo 250 tisuća blokiranih građana, a s ovakvom socijalnom krizom koja je pred nama imat ćemo ih puno više, ali je Vlada to odbila, kazao je Tomašević.</p><p>Mostov<strong> Nikola Grmoja</strong> naglasio je da zahtijevaju od države da, ako nekoga zatvara, onda država treba i dati novce ugostiteljskim objektima, ljudima za plaće.</p><p>„Vjerujemo i nadamo se, kao što je bilo u prvom lockdownu, da će država namiriti te troškove i da neće biti kukanja da nemaju novca. Izvukli su dosta novca kroz korupcijske afere, a da to nisu radili, novca bi bilo. Hrvatske građane košta puno njihov način vođenja politike i neka sada nađu novce“, poručio je.</p><p>„Uz kompenzaciju plaća, treba smanjiti i PDV-a, ali i uvesti moratorij na kredite i kamate. Neka Andrej Plenković skupi hrabrosti i bahatost koju pokazuje u Saboru pokaže bankama u Hrvatskoj, to je ono što očekujemo od njega“, zaključio je Grmoja.</p>