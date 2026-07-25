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STIGLA 4. OBLJETNICA PLUS+

Kronike Pelješca: 'Most nas je povezao, još da dobijemo vodu'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 4 min
Kronike Pelješca: 'Most nas je povezao, još da dobijemo vodu'
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Otvoren je prije četiri godine. Svi se slažu da je donio boljitak iako neki nemaju vodovod. I dalje prevladava obiteljski turizam, dolaze oni koji žele godišnji provesti u miru

Sutra su točno četiri su godine od svečanog otvorenja Pelješkog mosta. Ovaj velebni most koji je prometno s ostatkom Hrvatske spojio krajnji jug Dalmacije dugačak je 2404. metra, a pušten je u promet 26. srpnja 2022.

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Komentari 1
VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'
NAGLI RAST CIJENA

VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'

Najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin. Neke benzinske su već uvele ograničenja! O svemu se oglasio i premijer: 'Mogućnosti su nam limitirane
Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'
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Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...

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