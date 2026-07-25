Otvoren je prije četiri godine. Svi se slažu da je donio boljitak iako neki nemaju vodovod. I dalje prevladava obiteljski turizam, dolaze oni koji žele godišnji provesti u miru
STIGLA 4. OBLJETNICA PLUS+
Kronike Pelješca: 'Most nas je povezao, još da dobijemo vodu'
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Sutra su točno četiri su godine od svečanog otvorenja Pelješkog mosta. Ovaj velebni most koji je prometno s ostatkom Hrvatske spojio krajnji jug Dalmacije dugačak je 2404. metra, a pušten je u promet 26. srpnja 2022.
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