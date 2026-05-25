OŠTEĆENJE TERMINALA

Kroz kazahstanski cjevovod je prošlo 25 posto manje nafte

Kazahstanski KazMunayGas izvijestio o padu izvoza kroz ključni naftovod nakon napada dronovima i ograničenog rada luke Novorosijsk

Kaspijski naftovodni konzorciji (CPC) isporučio je u prvom tromjesečju gotovo za četvrtinu manje nafte nego prije godinu dana, uz oštećenja na terminalu na Crnom moru, izvijestila je kazahstanska naftno-plinska kompanija KazMunayGas. U razdoblju od siječnja do ožujka naftovodom je isporučeno 13,415 milijuna tona nafte, citira ruska novinska agencija Interfax podatke KazMunaygasa. Isporuke su tako potonule za 24,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Udio KazMunayGasove nafte u ukupnom obujmu isporuka glavnim kazahstanskim naftovodom iznosio je na početku godine preko 15 posto, odnosno 2,78 milijuna tona.

Kaspijski naftovodni konzorciji dug je 1.500 kilometara i proteže se od naftnog polja Tengiz u priobalju Kapijskog jezera preko ruskih naftnih polja u samom jezeru i završava u ruskoj crnomorskoj luki Novorosijsk.

Na naftnom terminalu u Novorosijsku od studenog prošle godine u pogonu su samo dva od tri utovarna pristaništa, nakon što je jedan oštećen u napadu dronova. Konzorcij još uvijek radi na popravku oštećenja, navodi Interfax, uz napomenu da se u normalnim radnim uvjetima nafta na tom terminalu utovaruje na dva pristaništa, a treće je rezerva.

Kaspijski naftovodni konzorciji glavna je izvozna ruta za kazahstansku naftu, prema 80-postotnom udjelu u izvoznim isporukama.

Trenutačni kapaciteti naftovoda iznose 72,5 milijuna tona kazahstanske nafte godišnje i do 83 milijuna tona godišnje preko ruskog teritorija.

Konzorcij je prošle godine uvećao isporuke nafte za 12 posto, na 70,52 milijuna tona. U ovoj godini trebao bi transportirati 72 milijuna tona nafte, napominje Interfax.

Najveći udio u naftovodu imaju Rusija, od 31 posto, i Kazahstan, od 20,75 posto. Od toga je u vlasništvu ruske državne kompanije Transneft 21 posto, dok kazahstanski KazMunayGas drži 19 posto.

U redovima privatnih kompanija najveći udio, od 15 posto, drži podružnica američkog naftnog diva Chevrona. Slijedi Lukoilova inozemna podružnica, s 12,5 posto, dok po 7,5 posto drže ExxonMobilova podružnica i zajednička kompanija ruskog Rosnefta i britanskog Shella.

Po dva posto drže pak inozemne podružnice britanske naftne kompanije BG Group i talijanskog ENI-ja.

