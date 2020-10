'Kroz prste nam curi sigurno trećina kontakata zaraženih, koje oni uopće ne prijavljuju'

U Zagrebu epidemiolozi već neko vrijeme vode bitku s hvatanjem kontakata, jer što je više zaraženih, barem puta toliko je onda i kontakata koje treba poslati u samoizolaciju

<p>Eksplozija novozaraženih je tolika da ni premijer Andrej Plenković ni zdravstveni ministar Vili Beroš jučer nisu mogli sakriti zabrinutost.</p><p>Situaciju možemo nazvati zabrinjavajućom, priznao je prvi čovjek Vlade, a ministar dodao kako situacija zahtijeva "ozbiljnost, odgovornost i samodisciplinu".</p><p>U posljednja 24 sata otkriveno je 748 novooboljelih, 441 osoba je u bolnici, a 27 ih na respiratoru. Preminulo je još četvero ljudi, dosad ukupno 334. Od 15. travnja, otkad postoji uvid u podatke o hospitalizacijama, do danas imamo 20.000 oboljelih, od kojih je 13,7 posto hospitalizirano, a 1,2 posto je od ukupnog broja zaraženih završilo na respiratoru.</p><p>Od sredine travnja Hrvatska bilježi podatke o broju ljudi koji su završili u bolnicama zbog korona virusa jer su na početku pandemije svi završavali u bolnici iako nisu imali simptome.</p><p>- Korona se u Hrvatskoj tek počela širiti. Kad je nešto maleno pa je broj oboljelih, recimo, deset i udvostruči se, došli smo na 20. I to nije toliko strašno, svi će ti ljudi primiti adekvatnu liječničku skrb. Međutim, kad dođemo do 10.000 oboljelih i taj se broj udvostruči, dobit ćemo 20.000 oboljelih. Naš zdravstveni sustav se urušava - opisivao je tako naš vrsni matematičar Toni Milun još u ožujku što nas čeka ako se korona počne prebrzo širiti. Hrvatska je u dva dana sa 180 došla na gotovo 750 zaraženih.</p><p>Kroz tjedan dana se na 100.000 stanovnika zarazi njih 69, dok se u 14 dana od njih 100.000 zarazi 107. Prema posljednjim podacima Nacionalnog stožera, 14 županija i Grad Zagreb imaju više od 50 oboljelih dnevno u zadnjih tjedan dana. Od ukupnog broja testiranih do 12. listopada u tom smo zadnjem tjednu imali 8,7 posto pozitivnih. Najviše novooboljelih od 6. do 12. listopada imao je Grad Zagreb, a slijede Splitsko-dalmatinska županija i Zagrebačka županija. A tu je do kolapsa praktički već došlo jer epidemiolozi ih ne mogu sve pohvatati.</p><p>- U ratu nam je bilo lakše raditi nego sad jer se politika nije gurala u naš posao! Sad prvo politika kaže može li nešto ili ne - ogorčen je jedan od županijskih epidemiologa. Premalo ih je, samo stotinjak u državi, a cijeli im se posao fokusirao na koronu. Ministar Beroš je neki dan rekao da je zaposleno još 140 suradnika koji trebaju pomoći epidemiolozima u hvatanju kontakata zaraženih, no u nekoliko županija u kojima smo pitali koliko su novih ljudi dobili svuda isti odgovor - nisu nikog. Ministarstvo nam nije odgovorilo na upit gdje je onda tih 140 novih ljudi, čak 140-postotno povećanje sadašnjeg broja. Osim toga, pitaju epidemiolozi, kako da zapošljavaju nove ljude ako ih nemaju čime platiti? Čak 60 prihoda moraju osigurati sami, na tržištu, a kako su im svi ljudi angažirani na koroni, tržišnim se djelatnostima ne stižu baviti.</p><p>U Zagrebu epidemiolozi već neko vrijeme vode bitku s hvatanjem kontakata, jer što je više zaraženih, barem puta toliko je onda i kontakata koje treba poslati u samoizolaciju.</p><p>Dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predložio je da ubuduće zaraženi sami obavještavaju svoje kontakte, na što se Beroš obrušio. To “nije najoptimalniji način”, rekao je. Nema sumnje da epidemiolozi više ne stižu loviti kontakte zaraženih i da je situacija podivljala.</p><p>- Jest, otela se kontroli i sad je već prekasno za bilo koji od naših ranijih prijedloga Stožeru - devastiran je drugi epidemiolog s kojim smo jučer, u najcrnjem korona danu u Hrvatskoj, razgovarali. Oni koji bi ih trebali slušati, kaže, ne slušaju. Između ostalog, epidemiolozi su predlagali da se i samoizolacija, kao i izolacija zaraženih sa slabijim simptomima, smanji na deset dana. Upravo zato što samoizolacija kontakata traje 14 dana, epidemiolozima kroz prste curi, uvjereni su, trećina kontakata, ljudi ih ne prijavljuju. Na primjer, zaražena osoba, kad se zbroje dani od početka simptoma do dobivanja pozitivnog rezultata, u izolaciji mora odraditi još tri, četiri dana, a njeni kontakti 14 dana od posljednjeg susreta. Mladi se skrivaju kao kontakti jer žele izlaziti, a stariji zato što moraju na slabije plaćeno bolovanje, kažu epidemiolozi.</p><p>Kontrolirati se više ne može ni one koji su zbog dolaska prehlade počeli “šmrcati”. Čak i kad imaju temperaturu, kažu nam obiteljski liječnici, neće ih se tako lako poslati na testiranje, osim ako su simptomi pojačani. Izostanak do tri školska dana može opravdati roditelj, a onda, moguće, dijete zaraženo koronom poslati natrag u školu.</p><p>- To više ne možemo kontrolirati - sliježu ramenima liječnici. Inspekcija Civilne zaštite je krenula u kontrolu po kafićima i drugdje da se vidi nose li građani maske. Propisane su i kazne za sve pravne osobe kod kojih je maska obavezna. Primjerice, trgovac može odgovarati s 20 do čak 70 tisuća kuna kazne kad puste i usluže klijenta bez maske. Epidemiolozi se, pak, žale na odluku prema kojoj će za sva okupljanja s više od 50 ljudi morati prvo zatražiti odobrenje lokalnog stožera, odnosno epidemiološku procjenu.</p><p>- Kako da još i to radimo, osim da se kloniramo?! - izvan sebe je jedan epidemiolog. Nemoguće je sve stizati sa stotinjak zaposlenih u cijeloj državi, kaže. Čitavu Ličko-senjsku županiju pokriva samo jedan čovjek, epidemiolog Ivan Stanić, koji je o premorenosti javno progovorio, rekavši da već dugo “živi kao pas”.</p><p>- Stvar se otela kontroli - zaključuju umorni epidemiolozi.</p>