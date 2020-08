Kroz Split će za vikend proći čak 83 tisuće putnika: 'Kolovoz nam je uistinu podigao promet'

Kroz splitsku Trajektnu i Zrakoplovnu luku u Resniku ovoga će vikenda proći ukupno 83 tisuće putnika, dok će ukupni broj putnika koji su stigli na splitski aerodrom od početka godine dosegnuti više od pola milijuna putnika

<p>Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Hinu je rekla kako će kroz njihovu trajektnu luku tijekom petka, subote i nedjelje proći 55 tisuća putnika i 13.500 vozila u oba smjera. Ovog je vikenda više onih koji odlaze s otoka nego što dolaze. No, unatoč tome što sezona pomalo jenjava još uvijek postoji veliki interes za Brač zbog čega će i jutros preka Supetru otploviti izvanredna trajektna linija, dodala je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (dupini kod Zadra):</p><p>Ništa manje aktivno nije ni u splitskoj Zračnoj luci u Resniku gdje će ovoga vikenda sletjeti i poletjeti 150 zrakoplova koji će odvesti i dovesti 28 tisuća putnika. Među njima je i 20-tak privatnih aviona.</p><p>- Ovogodišnji kolovoz nam je na 40 posto od prošlogodišnjeg, a naša su očekivanja da ćemo do kraja mjeseca imati 250 tisuća putnika. Zanimljivo je kako smo u prvih sedam mjeseci ove godine imali 277 tisuća putnika, a samo u kolovozu 250 tisuća putnika, pa će tako ukupan broj putnika od početka godine iznositi više od pola milijuna putnika. Uistinu nam je kolovoz podigao promet koji je bio u padu - izjavio je Hini Mate Melvan iz zrakoplovne luke na Resniku. </p><p>Podsjetio je kako su prošle godine do kraja kolovoza imali više od dva milijuna putnika.</p><p>Melvan je napomenuo da su jučer imali malo pojačane odlaske prema Velikoj Britaniji. To je bio dodatni let, s većim kapacitetom zrakoplova, odnosno sa 180 na 250 sjedala.</p><p>- Osjetilo se da je malo više putnika na odlasku, no nije bilo nikakve panike. Mi bismo se usmjerili na dolaske kojih još imamo. Još uvijek nam dolaze zrakoplovi koji dovoze putnike. Iz ovoga se iskustva treba izvući najbolje i pripremiti se za jesen - poručio je Melvan.</p>