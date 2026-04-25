MATERIJALNA ŠTETA

KRŠ I LOM u Španskom: Sudar četiri auta, stigli i vatrogasci

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Koliko sam vidio, nekoliko se automobila sudarilo, baš je velika prometna nastala. Čak se vidio i crni dim i baš je bilo glasno, kaže nam čitatelj

U zagrebačkom naselju Špansko došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri vozila. Kako nam javlja naš čitatelj, na mjesto nesreće došle su sve nadležne službe.

- Sjedili smo tu preko puta u McDonaldsu, došli su vatrogasci, dvije hitne i policija i vadili su vozača BMW-a iz auta. Koliko sam vidio, nekoliko se automobila sudarilo, baš je velika prometna nastala. Čak se vidio i crni dim i baš je bilo glasno, jako se čulo, ali čini mi se da nitko nije teže ozlijeđen - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 17 sati. Ozlijeđenih osoba nema te je u pitanju samo materijalna šteta, a vatrogasci su na mjesto nesreće došli zato što se dimilo iz jednog automobila.
 

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta
TUGA U ZADRU

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je
Provjerite Eurojackpot rezultate
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezultate

U ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura
Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...
KAOS U SPORTU

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...

NOVI EXPRESS Primjeri koje donosimo jasno pokazuju da je riječ o sistemskim greškama, a ne samo o kriminalu pojedinca. Vlada ih zato mora natjerati na javnu nabavu i objavu svih troškova

