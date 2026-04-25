KRŠ I LOM u Španskom: Sudar četiri auta, stigli i vatrogasci

U zagrebačkom naselju Špansko došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri vozila. Kako nam javlja naš čitatelj, na mjesto nesreće došle su sve nadležne službe.

- Sjedili smo tu preko puta u McDonaldsu, došli su vatrogasci, dvije hitne i policija i vadili su vozača BMW-a iz auta. Koliko sam vidio, nekoliko se automobila sudarilo, baš je velika prometna nastala. Čak se vidio i crni dim i baš je bilo glasno, jako se čulo, ali čini mi se da nitko nije teže ozlijeđen - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 17 sati. Ozlijeđenih osoba nema te je u pitanju samo materijalna šteta, a vatrogasci su na mjesto nesreće došli zato što se dimilo iz jednog automobila.

