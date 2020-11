Kršio izolaciju zbog zdravlja: Moram svaki dan hodati bar sat

Državni inspektorat prijavio je Zagrepčanina (62) nakon što je ulovljen kako krši propisanu izolaciju na području Svetog duha. Bio je na nordijskom hodanju, a od kazne su ga spasile dijagnoze

<p>Imam ugrađena četiri stenta u nogama i dva na srcu. Liječnici su mi dali preporuku i obvezu da trebam svaki dan najmanje 60 minuta hodati kako ne bi ugrozio svoje zdravstveno stanje. Zbog toga se ne osjećam krivim, jer smatram da na taj način nisam nikoga svjesno ugrozio.</p><p>Ispričao je to Zagrepčanin (62) sucu za prekršaje nakon što mu je stigla prijava za kršenje određene izolacije tijekom pandemije koronavirusa, objavo je <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/zagrebacki-poduzetnik-krsio-samoizolaciju-sud-ga-oslobodio-pa-morao-je-ici-na-nordijsko-hodanje-15030631">Jutarnji</a>. Prijavio ga je Državni inspektorat, koji ga je ulovio u nordijskom hodanju u šumi iznad kuće. Sve je moralo na sud po hitnom postupku. </p><p>Prema presudi, prijavili su ga po članku 76. a, stavku 1 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti prema kojem ulovljen da krši svoju samoizolaciju Za to je zapriječena kazna od 8000 do 15.000 kuna. </p><p>No 62-godišnjak je bio itekako spreman braniti se te je uz sebe imao debeli fascikl s povijestima bolesti. Liječnici su mu izričito prepisali svakodnevnu šetnju jer mu o tome jako ovisi ionako narušeno zdravlje. </p><p>Nakon svega sudac je napisao kako inspektori nisu uspjeli dokazati čovjekovu krivnju te ga je oslobodio. </p><p>Oni se mogu žaliti u roku od osam dana od presude, a o svemu će tada odlučivati Visoki prekršajni sud.</p><p><em>Foto: Ilustracija</em></p>