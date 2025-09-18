Obavijesti

MALI MAKO

Kružio je oko jahte! Snimili morskog psa kod Dubrovnika...

Foto: morski.hr

Životinja je nekoliko minuta plivala u blizini jahte čija posada je odlučila podići dron i snimiti trenutak...

Morski pas snimljen je u četvrtak u dubrovačkom akvatoriju, sjeverno od otoka Jakljana. Kako piše Morski.hr koji je objavio i snimku, životinja je nekoliko minuta plivala u blizini jahte čija posada je odlučila podići dron i snimiti trenutak.

Foto: morski.hr

- Ovo je mali mako, što se jasno vidi po obliku tijela, položaju dorzalne peraje i formi ostalih peraja, kao i po prisustvu izrazito naglašenih lateral keels na repu te obliku njuške - rekao je za Morski stručnjak za morske pse, dr. Andrej Gajić.

