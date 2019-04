Krv i tijela po hodnicima škole: 'Tuga i suze postale su bijes...'

Dan 20. travnja 1999. godine, dan koji je u srednjoj školi Columbine započeo kao i svaki drugi, pretvorio se u jednu od najkrvavijih školskih pucnjava u američkoj povijesti. Eksplozije, pucnjava, krv i tijela žrtava po hodnicima i školskim prostorijama zauvijek su obilježili ovu srednju školu, a ljudi diljem Sjedinjenih Država i dalje su pod dojmom simbolike tog krvavog pohoda.

I umjesto da dvadeseta obljetnica tragedije prođe u mirnom sjećanju na žrtve, obitelji, učenike, nastavnike i prijatelje poginulih, godišnjica će proći u sjeni stravičnog događaja koji je ponovno uzdrmao sve koji su na bilo koji način povezani s ovom tragedijom. Ameriku je naime u srijedu šokirala vijest o samoubojstvu 18-godišnje djevojke, opsjednute masakrom u Columbineu.

Exclusive by @BrandyZadrozny and @echuckles:



NBC News found the online diary of Sol Pais, the woman authorities say is infatuated with Columbine, where she drew pictures of a Columbine killer and guns, and wrote about her desire to buy weapons.https://t.co/YNUcsV1NFK