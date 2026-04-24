Krvava 21 minuta za prikrivanje ubojstva! Smažila odale kapljice krvi, tajne poruke i čiste ruke...
Marko Smažil u svom je stanu bio s osječkom studenticom Mihaelom Berak. Ona je u 21.49 sati poslala zadnju poruku prijateljici. On je u 22.10 nazvao policiju. Tvrdio je da se sama ubila. To je bila tek prva laž...
Iako se na osječkom Županijskom sudu ponavlja suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu (31), koji je u rujnu 2023. godine u svojem stanu iz službenog pištolja ubio svoju djevojku Mihaelu Berak (21), čini se da ni ovog puta neće biti posve jasne okolnosti koje su dovele do tog tragičnog događaja. Ili bar neće biti prezentirane javnosti.