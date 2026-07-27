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RAT U UKRAJINI

KRVAVA NOĆ Ukrajina raketirala Belgorod i Rostov. Ima mrtvih, oštećene zgrade, sve u plamenu

Piše HINA,
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KRVAVA NOĆ Ukrajina raketirala Belgorod i Rostov. Ima mrtvih, oštećene zgrade, sve u plamenu
Foto: screenshot/x
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U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak

U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod, priopćile su u ponedjeljak regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a sedam ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti.

U Rostovu na Donu, velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još pet osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju, napisao je regionalni guverner Yuri Slyusar u objavi na Telegramu. Padajući ostaci drona izazvali su požare na brojnim lokacijama, uključujući skladišta, a prozori su razbijeni na stambenoj zgradi, naveo je.

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U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak.

U međuvremenu je u Ukrajini guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov izjavio da je u napadu navođenom zračnom bombom i dronovima poginula jedna osoba, a dvije su ranjene. 

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U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumy u ruskom napadu navođenom zračnom bombom ranjeno je pet osoba, objavio je na Telegramu regionalni guverner Oleh Hrihorov. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu, koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine, namjerno gađaju civile.

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