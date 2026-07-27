U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak
KRVAVA NOĆ Ukrajina raketirala Belgorod i Rostov. Ima mrtvih, oštećene zgrade, sve u plamenu
U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod, priopćile su u ponedjeljak regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a sedam ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti.
Belgorod now 🔥👀 pic.twitter.com/0i3uQCUOe9— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 26, 2026
U Rostovu na Donu, velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još pet osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju, napisao je regionalni guverner Yuri Slyusar u objavi na Telegramu. Padajući ostaci drona izazvali su požare na brojnim lokacijama, uključujući skladišta, a prozori su razbijeni na stambenoj zgradi, naveo je.
U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak.
Belgorod 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/i2Qda0tFGt— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 26, 2026
U međuvremenu je u Ukrajini guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov izjavio da je u napadu navođenom zračnom bombom i dronovima poginula jedna osoba, a dvije su ranjene.
U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumy u ruskom napadu navođenom zračnom bombom ranjeno je pet osoba, objavio je na Telegramu regionalni guverner Oleh Hrihorov. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu, koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine, namjerno gađaju civile.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+