Krvave ulice: Mladić u pritvoru, a njegov vršnjak je u bolnici...

Roditelji 17-godišnjaka osumnjičenog za pokušaj ubojstva uzalud su čekali ispred zgrade splitskog suda. Pravosudni policajci nisu dozvolili da vide sina, kojem je u ponedjeljak točno u podne određen istražni zatvor.

Istovremeno su roditelji njegova vršnjaka, teško ranjenog s nekoliko ubodnih rana od noža, krenuli posjetiti sina u splitskoj bolnici... Dvije naprasno promijenjene sudbine, epilog su svađe, tučnjave i konačno potezanja noža u subotu navečer nešto prije 21 sat u Ulici Čulića dvori gotovo u samom središtu Splita.

Osumnjičeni maloljetnik je uhićen nešto više od sat vremena nakon obračuna. Prvo je ispitan u policiji, a u ponedjeljak i pred sucem za mladež na splitskom Županijskom sudu. Prijavljen je za pokušaj ubojstva, dok će idućih dana i tjedana boraviti u zatvoru na Bilicama. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Naime, u lokalu gdje je započeo sukob mahom su bili njegovi prijatelji.

Teško ozlijeđeni 17-godišnjak je pak odmah u subotu operiran. Utvrđene su mu brojne ozljede: osim dvije lakše rezne rane, na glavi i trbuhu, ima i dvije ubodne rane u području abdomena te jednu ubodnu u u mišić natkoljenice.

Pokazivao nož prijateljima

Kako smo neslužbeno doznali, jer riječ je o istrazi u kojoj su i osumnjičenik i ozlijeđeni maloljetnici, među dvojicom vršnjaka postojala je određena tenzija pa je pretpostavka kako su dogovorili sastanak u kafiću “Dalmatino”. Tamo su inače znali izaći, u lokalu na kraju parkirališta na nathodniku, stotinjak metara od Strossmayerovog parka, popularnog Đardina.

U kafiću se nalazio osumnjičeni sa skupinom prijatelja, a snimke video-nadzora, koji je policija izuzela kao ključni dokaz, pokazuju kako je došao s nožem. Štoviše, hvalio se pred prijateljima upravo nabavljenim hladnim oružjem, i ponosno im ga pokazivao.

U tom trenutku je u lokal stigao njihov poznanik te je ubrzo došlo do svađe. Navodno, oko djevojke. Čini se kako je napadač bio ljubomoran zbog “situacije” s jednom curom. Svađa je prerasla u fizički sukob, no najveći dio obračuna se na snimci ne vidi jer se preselio na ulicu, odnosno u to doba zatvorene štandove s robom.

Sve se odvijalo u nekih pedesetak metara od lokala prema središtu grada, gdje je policija u subotu navečer obavljala očevid tražeći dokaze. Oružje, odnosno nož nisu pronašli, dok je većinu ostalih tragova odnijela kiša. Sat i pol kasnije osumnjičeni je uhićen. Vjerojatno 17-godišnjak neće provesti niti mjesec dana “na hlađenju” iza rešetaka, jer svjedoka koje trebaju ispitati i na koje može utjecati nema mnogo. Među njima su konobar te šest, sedam prijatelja, odnosno poznanika obojice mladića.

Mladić prijavljen za pokušaj ubojstva dao je naslutiti u kojem smjeru bi mogla ići njegova obrana pred sudom. Tvrdi kako je zapravo bio napadnut, navodno je drugi 17-godišnjak imao iskustva u borilačkim vještinama pa je zapravo potegnuo nož kako bi se obranio od nasrtaja drugog mladića.

Vršnjačko nasilje u porastu

I statistički podaci MUP-a pokazuju blagi porast broja prijavljenih počinitelja vršnjačkog nasilja, no smatraju da su brojke rezultat senzibilizacije javnosti na problem vršnjačkog nasilja, odnosno poticaj na prijavljivanje tih kaznenih djela.

Stručnjaci pak misle drugačije.

- Struka odavno zna da je tinejdžerima najvažnije što skupina, odnosno vršnjaci misle. Jedan od načina kako se dokazati među vršnjacima, nažalost, je i nasiljem. Vrlo malo, gotovo ništa, se ne radi na prevenciji - kaže sociolog i pedagog Zlatko Miliša.

U Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba dodaju da su suvremene tehnologije djeci i adolescentima pružile novi poligon za činjenje i doživljavanje nasilja. Internet je, pojašnjavaju, djeci novo igralište i prilika da odmah i sada budu popularni.