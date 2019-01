Krvavi doček u Londonu: Htjeli upasti na party pa ubili čuvara

Čuvara na ulazu na privatni doček Nove godine u Londonu na smrt su izbola četvorica muškaraca koji su nepozvani pokušali upasti na zabavu.

Preminuli muškarac Tudor Simionov (33) bio je jedan od četveročlanog tima osiguranja. U timu je bila i jedna žena, a zadatak im je bio čuvati ulaz na ekskluzivnu zabavu u 12,5 milijuna funti vrijednoj zgradi u Mayfairu. Identitet organizatora luksuzne zabave nije poznat, no britanski mediji pišu da tjedni najam stana u kojem je bio doček iznosi oko pet tisuća funti, odnosno više od 40.000 kuna.

Inače fitness trener i sportaš, Simionov je bio porijeklom iz Rumunjske, a u London je stigao sa svojom djevojkom Madalina Anghel u potrazi za boljim životom. Planirali su se ubrzo vjenčati.

- Još uvijek ne mogu o njemu govoriti u prošlom vremenu. On je moj budući suprug i došli smo iz Londona u Rumunjsku u potrazi za boljim životom. Ne mogu riječima objasniti bol koju osjećam - kazala je Madalina za Evening Standard.

