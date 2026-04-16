Krvavi mafijaški rat crnogorskih klanova na ulicama Barcelone: Četiri atentata u devet mjeseci

Barcelona je postala novo poprište rata crnogorskih narkoskupina Škaljari i Kavač jer su ondje izvršena četiri atentata pripisana njihovim pripadnicima u posljednjih devet mjeseci, pišu u četvrtak novine La Vanguardia i El Mundo. Nepoznati napadači propucali su u utorak 44-godišnjeg Krstu Vujića usred bijela dana dok je sjedio sa ženskom osobom i djetetom na terasi restorana u četvrti Diagonal Mar, mjestu koje se nalazi na putu prema plaži. Vujić je u Crnoj Gori optužen za sudjelovanje u ubojstvu navodnog pripadnika kavačkog klana likvidiranog 2020. u Herceg Novom, izvijestile su podgoričke Vijesti. Katalonska policija nastoji ustanoviti je li ovo sada osveta suparničke grupe.

Nekoć jedinstvena skupina iz grada Kotora uvozila je kokain iz Južne Amerike u Europu, a podijelila se 2014. nakon što je netko iz njihovog skrovišta u lučkom gradu Valenciji uzeo 200 kilograma kokaina. Od tada klanovi Škaljari i Kavač, nazvani po naseljima u Kotoru gdje su rođeni njihovi vođe, vode rat u kojem je ubijeno više od 70 osoba diljem svijeta.

Vujić se sada nalazi u kritičnom stanju na odjelu intenzivne njege u bolnici u Barceloni nakon što su napadači oko 16 sati ispalili na njega pet metaka. Napadnut je dok je sjedio u baru Kibo, a kojim upravlja Srbin s hrvatskom putovnicom Nenad Vinčić, izvijestile su novine ABC.

Vinčića je 2018. bila uhitila katalonska policija pod sumnjom da je s pripadnicima kriminalne skupine iz sjeverne pokrajine Galicije uvozio kokain iz Kolumbije.

Katalonska policija sada nastoji utvrditi je li taj lokal povezan s napadom na Vujića, koji prema pisanju medija živi u stanu u blizini te je i prije zalazio ondje.

U lipnju je, također usred bijela dana, u Barceloni ubijen Filip Knežević. Taj navodni pripadnik klana Kavač vraćao se u stan u četvrti Gotic, u samom centru grada, gdje ga je pratio ubojica i likvidirao na ulazu. To je bila odmazda za njegovo navodno sudjelovanje u ubojstvu Škaljaraca na grčkom otoku Krfu 2020.

U Barceloni je dva mjeseca kasnije propucan Predrag Vujošević, navodni član škaljarskog klana, dok je na ulici šetao psa. U primorskom mjestu Casteldefels, 28 kilometara od Barcelone, u prosincu je pak s tri metka ubijen Miljan Milić. Jedan svjedok je rekao tada da je vidio muškarca „u crnom, visokog i mršavog“ kako se približio žrtvi, pucao te se mirno bez ubrzavanja udaljio.

Barcelona je turistički grad i velika luka na Mediteranu gdje se prema navodima španjolskih medija skrivaju kriminalci iz raznih zemalja s lažnim dokumentima.

„Biraju Španjolsku jer je to najbolja zemlja u Europi za živjeti, jer su to velika vrata za uvoz droge u Europu, gdje se mogu sastajati s kolegama iz drugih kriminalnih organizacija i jer pravosuđe, iako predviđa stroge kazne za određene zločine, funkcionira tako loše da mogu upravljati po svojoj volji“, rekao je novinar Victor Mendez za novine ABC.

Mendez je napisao knjigu „Paraiso“ (hrv. Raj) u kojem Španjolsku naziva „mjestom susreta“ opasnih kriminalnih skupina koje ondje dogovaraju poslove.

U tamošnje morske luke ulazi kokain skriven u brodskim kontejnerima iz Južne Amerike, hašišom se trguje na jugu u Andaluziji, a plantaže marihuane su u Kataloniji koja graniči s Francuskom, podsjetio je.