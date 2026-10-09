Krvavi napadi u školama u Poljskoj, policija uhitila desetak tinejdžera zbog širenja prijetnji!

Poljska policija uhitila je niz mladih osoba, uglavnom zbog prijetnji povezanih s napadima na škole, objavila je u petak, dok vlasti nastoje smiriti strahove potaknute internetskim glasinama o „krvavom petku” nakon dvaju napada nožem u razmaku od dva dana.

Društvene mreže u Poljskoj preplavljene su raspravama o navodnom internetskom izazovu koji bi mogao biti povezan s napadima, no policija je u petak priopćila da istragom nisu pronađeni dokazi koji bi to potvrdili.

Incidenti su potaknuli sigurnosne mjere na nacionalnoj razini, a policija je raspoređena u 10.000 škola. Vlada je upozorila na širenje dezinformacija za koje dužnosnici strahuju da bi mogle potaknuti nove, slične napade.

„Internetom se širi mnogo dezinformacija nabijenih emocijama - spontanih reakcija potaknutih razumljivom zabrinutošću - no nema naznaka da je riječ o bilo kakvom nacionalnom ‘izazovu’”, izjavio je ministar digitalnih poslova Krzysztof Gawkowski za privatnu televiziju TVN24.

„Ne možemo isključiti mogućnost da jedna, dvije ili tri osobe komuniciraju u grupi i smišljaju plan ili da se pojavi netko tko će oponašati prethodne napade. Međutim, ne vidimo dokaze o prijetnji koja bi proizlazila iz skupine ljudi koji koordinirano planiraju nekoga ozlijediti danas”.

Policija raspoređena u školama diljem zemlje

Policija je priopćila da je privela 10 osoba, uglavnom zbog prijetnji objavljenih na internetu, a tijekom jutra objavljivala je informacije o novim uhićenjima.

Među privedenima su 13-godišnjak iz Varšave koji je u razrednoj grupi za dopisivanje objavio fotografiju noža i prijetio drugim učenicima, 14-godišnjak iz Varšave koji je zatečen s nožem i petardama u školskom krugu te dvojica 15-godišnjaka iz okruga Pruszków, nedaleko od glavnoga grada, koji su objavili videozapis s prijetnjama ubojstvom.

U četvrtak je bivši učenik, 15-godišnjak s kamerom pričvršćenom na kacigu, ubio jednog zaposlenika i ozlijedio još dvoje ljudi u poljskoj osnovnoj školi u mjestu Leszczydół-Nowiny, sjeveroistočno od Varšave. U srijedu je 19-godišnjak ozlijedio 10 osoba, uključujući sebe, u drugoj školi u Ostrołęki na sjeveroistoku Poljske.

Nekoliko korisničkih računa na društvenim mrežama objavilo je fotografije TikTok računa za koji se tvrdi da je pripadao napadaču iz četvrtka te da je sadržavao fotografije snimljene prije napada. Reuters nije uspio pronaći taj račun, koji je u međuvremenu, čini se, uklonjen.

„Službenici Središnjeg ureda za borbu protiv kibernetičkog kriminala (CBZC) upoznati su sa sadržajem objavljenim na predmetnom TikTok računu”, priopćio je CBZC Reutersu elektroničkom poštom, dodajući da surađuje s tom platformom.

TikTok nije odgovorio na upit za komentar poslan elektroničkom poštom.