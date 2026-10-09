Obavijesti

News

Komentari 0
POJAČANA SIGURNOST

Krvavi napadi u školama u Poljskoj, policija uhitila desetak tinejdžera zbog širenja prijetnji!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Krvavi napadi u školama u Poljskoj, policija uhitila desetak tinejdžera zbog širenja prijetnji!
Foto: Kacper Pempel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poljska policija uhitila je desetak tinejdžera zbog prijetnji napadima na škole, dok se vlasti bore protiv dezinformacija koje potiču strah među građanima. Sigurnosne mjere uključuju raspoređivanje policije u 10.000 škola diljem zemlje.

Poljska policija uhitila je niz mladih osoba, uglavnom zbog prijetnji povezanih s napadima na škole, objavila je u petak, dok vlasti nastoje smiriti strahove potaknute internetskim glasinama o „krvavom petku” nakon dvaju napada nožem u razmaku od dva dana.

Društvene mreže u Poljskoj preplavljene su raspravama o navodnom internetskom izazovu koji bi mogao biti povezan s napadima, no policija je u petak priopćila da istragom nisu pronađeni dokazi koji bi to potvrdili.

Incidenti su potaknuli sigurnosne mjere na nacionalnoj razini, a policija je raspoređena u 10.000 škola. Vlada je upozorila na širenje dezinformacija za koje dužnosnici strahuju da bi mogle potaknuti nove, slične napade.

SVE ČEŠĆE UZBUNE FOTO Poljski grad otvorio je sklonište iz hladnog rata jer jačaju ruski napadi na Ukrajinu
FOTO Poljski grad otvorio je sklonište iz hladnog rata jer jačaju ruski napadi na Ukrajinu

„Internetom se širi mnogo dezinformacija nabijenih emocijama - spontanih reakcija potaknutih razumljivom zabrinutošću - no nema naznaka da je riječ o bilo kakvom nacionalnom ‘izazovu’”, izjavio je ministar digitalnih poslova Krzysztof Gawkowski za privatnu televiziju TVN24.

„Ne možemo isključiti mogućnost da jedna, dvije ili tri osobe komuniciraju u grupi i smišljaju plan ili da se pojavi netko tko će oponašati prethodne napade. Međutim, ne vidimo dokaze o prijetnji koja bi proizlazila iz skupine ljudi koji koordinirano planiraju nekoga ozlijediti danas”.

Policija raspoređena u školama diljem zemlje

Policija je priopćila da je privela 10 osoba, uglavnom zbog prijetnji objavljenih na internetu, a tijekom jutra objavljivala je informacije o novim uhićenjima.

Među privedenima su 13-godišnjak iz Varšave koji je u razrednoj grupi za dopisivanje objavio fotografiju noža i prijetio drugim učenicima, 14-godišnjak iz Varšave koji je zatečen s nožem i petardama u školskom krugu te dvojica 15-godišnjaka iz okruga Pruszków, nedaleko od glavnoga grada, koji su objavili videozapis s prijetnjama ubojstvom.

U četvrtak je bivši učenik, 15-godišnjak s kamerom pričvršćenom na kacigu, ubio jednog zaposlenika i ozlijedio još dvoje ljudi u poljskoj osnovnoj školi u mjestu Leszczydół-Nowiny, sjeveroistočno od Varšave. U srijedu je 19-godišnjak ozlijedio 10 osoba, uključujući sebe, u drugoj školi u Ostrołęki na sjeveroistoku Poljske.

POLICIJA GA PRIVELA HOROR U POLJSKOJ Učenik u školi mačetom napao ljude, pronašli mu i bombu u ruksaku
HOROR U POLJSKOJ Učenik u školi mačetom napao ljude, pronašli mu i bombu u ruksaku

Nekoliko korisničkih računa na društvenim mrežama objavilo je fotografije TikTok računa za koji se tvrdi da je pripadao napadaču iz četvrtka te da je sadržavao fotografije snimljene prije napada. Reuters nije uspio pronaći taj račun, koji je u međuvremenu, čini se, uklonjen.

„Službenici Središnjeg ureda za borbu protiv kibernetičkog kriminala (CBZC) upoznati su sa sadržajem objavljenim na predmetnom TikTok računu”, priopćio je CBZC Reutersu elektroničkom poštom, dodajući da surađuje s tom platformom.

TikTok nije odgovorio na upit za komentar poslan elektroničkom poštom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni
PRATITE UŽIVO

NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni

Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka je na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila
EKO-BOMBA U POZNANOVCU

Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

OTKRIVAMO 24sata su u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Državni inspektorat tražio od Krapinsko-zagorske županije ukidanje dozvole za Plasto - produkt
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar i firma Pripuza: Stižu na ispitivanje...
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar i firma Pripuza: Stižu na ispitivanje...

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026