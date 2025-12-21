Obavijesti

ZEMLJA NASILJA

Krvavi pohod u Johannesburgu: Devetero ubijeno u krčmi, policija traga za napadačima

Piše 24sata,
3

Tragedija se dogodila oko jedan sat ujutro u naselju Bekkersdal, rudarskom području oko 45 kilometara zapadno od Johannesburga. Skupina naoružanih muškaraca otvorila je vatru

Južnoafrička policija pokrenula je masovnu potragu za počiniteljima nakon što je u nedjelju u ranim jutarnjim satima u brutalnom napadu na tavernu u blizini Johannesburga ubijeno devet osoba, a najmanje deset ih je ranjeno. Motivi pokolja, koji je šokirao zajednicu, još uvijek su potpuno nepoznati.

Tragedija se dogodila oko jedan sat ujutro u naselju Bekkersdal, rudarskom području oko 45 kilometara zapadno od Johannesburga. Prema policijskom priopćenju, skupina od otprilike dvanaest naoružanih napadača stigla je u dva vozila, bijelom kombiju i srebrnom sedanu. Bez ikakvog upozorenja otvorili su vatru na goste u legalnoj taverni KwaNoxolo. Prema izjavama svjedoka i policije, napadači su nastavili nasumično pucati po ljudima na ulici i dok su bježali s mjesta zločina, ostavljajući iza sebe stravičan prizor. Među žrtvama je sedam muškaraca i dvije žene.

Law enforcement officials walk at the scene after an early morning shooting in Bekkersdal township south-west of Johannesburg
Foto: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES/RE

Zamjenik pokrajinskog policijskog načelnika, general bojnik Fred Kekana, izjavio je za lokalne medije da napad nije bio isprovociran.

- Jadni gosti samo su se zabavljali kada su ti ljudi došli i zapucali - rekao je Kekana.

Potvrdio je da su napadači bili naoružani pištoljima i najmanje jednom automatskom puškom AK-47. Među ubijenima je i vozač taksi službe koji je dovezao putnika u blizinu taverne, a dvoje ljudi ubijeno je ispred lokala dok su u panici pokušavali pobjeći. U potragu za bjeguncima uključeni su specijalni timovi za teške i nasilne zločine iz pokrajine Gauteng.

Ovaj masakr samo je posljednji u nizu sličnih incidenata koji potresaju Južnu Afriku, zemlju s jednom od najviših stopa ubojstava na svijetu. Prema službenim podacima, u 2024. godini zabilježeno je gotovo 26.000 ubojstava, što je prosječno više od 70 dnevno, odnosno jedno ubojstvo svakih 20 minuta.

Photo marker cones are placed across the scene after an early morning shooting in Bekkersdal township south-west of Johannesburg
Foto: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES/RE

Vatreno oružje je uvjerljivo najčešće sredstvo izvršenja. Iako zemlja ima relativno stroge zakone o oružju, s oko tri milijuna legalno registriranih komada, procjenjuje se da je u opticaju najmanje još toliko ilegalnog oružja. Prije samo tri tjedna, u napadu na bar u blizini Pretorije ubijeno je dvanaest ljudi, dok je 2022. godine u Sowetu ubijeno šesnaest osoba.

​- Kriminalci ovdje rade što hoće. Pucnjevi se čuju svake večeri... Čim padne mrak, znamo da će početi. To terorizira naše zajednice - rekao je jedan od stanovnika Bekkersdala.

