Krvavi pohod u Johannesburgu: Devetero ubijeno u krčmi, policija traga za napadačima

Južnoafrička policija pokrenula je masovnu potragu za počiniteljima nakon što je u nedjelju u ranim jutarnjim satima u brutalnom napadu na tavernu u blizini Johannesburga ubijeno devet osoba, a najmanje deset ih je ranjeno. Motivi pokolja, koji je šokirao zajednicu, još uvijek su potpuno nepoznati.

Tragedija se dogodila oko jedan sat ujutro u naselju Bekkersdal, rudarskom području oko 45 kilometara zapadno od Johannesburga. Prema policijskom priopćenju, skupina od otprilike dvanaest naoružanih napadača stigla je u dva vozila, bijelom kombiju i srebrnom sedanu. Bez ikakvog upozorenja otvorili su vatru na goste u legalnoj taverni KwaNoxolo. Prema izjavama svjedoka i policije, napadači su nastavili nasumično pucati po ljudima na ulici i dok su bježali s mjesta zločina, ostavljajući iza sebe stravičan prizor. Među žrtvama je sedam muškaraca i dvije žene.

Foto: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES/RE

Zamjenik pokrajinskog policijskog načelnika, general bojnik Fred Kekana, izjavio je za lokalne medije da napad nije bio isprovociran.

- Jadni gosti samo su se zabavljali kada su ti ljudi došli i zapucali - rekao je Kekana.

Potvrdio je da su napadači bili naoružani pištoljima i najmanje jednom automatskom puškom AK-47. Među ubijenima je i vozač taksi službe koji je dovezao putnika u blizinu taverne, a dvoje ljudi ubijeno je ispred lokala dok su u panici pokušavali pobjeći. U potragu za bjeguncima uključeni su specijalni timovi za teške i nasilne zločine iz pokrajine Gauteng.

Ovaj masakr samo je posljednji u nizu sličnih incidenata koji potresaju Južnu Afriku, zemlju s jednom od najviših stopa ubojstava na svijetu. Prema službenim podacima, u 2024. godini zabilježeno je gotovo 26.000 ubojstava, što je prosječno više od 70 dnevno, odnosno jedno ubojstvo svakih 20 minuta.

Foto: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES/RE

Vatreno oružje je uvjerljivo najčešće sredstvo izvršenja. Iako zemlja ima relativno stroge zakone o oružju, s oko tri milijuna legalno registriranih komada, procjenjuje se da je u opticaju najmanje još toliko ilegalnog oružja. Prije samo tri tjedna, u napadu na bar u blizini Pretorije ubijeno je dvanaest ljudi, dok je 2022. godine u Sowetu ubijeno šesnaest osoba.

​- Kriminalci ovdje rade što hoće. Pucnjevi se čuju svake večeri... Čim padne mrak, znamo da će početi. To terorizira naše zajednice - rekao je jedan od stanovnika Bekkersdala.