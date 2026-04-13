'BRAČNI OBRAČUN'

Krvavo kod Osijeka: Muškarac i žena završili teško ozlijeđeni u bolnici. On je imao nož?

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: < 1 min
Krvavo kod Osijeka: Muškarac i žena završili teško ozlijeđeni u bolnici. On je imao nož?
U bolnicu je prvo dovezena žena s teškim i po život opasnim ozljedama, a ubrzo nakon nje i muškarac u istom stanju. Navodno se radi o ozljedama zadanim nožem...

U osječkom naselju Brijest jutros je bilo burno u jednoj obiteljskoj razmirici. Policija je nešto iza 8 sati dobila poziv na hitnu intervenciju na koju su se i odazvali, da bi na mjestu događaja zatekli žensku osobu koja je imala teške i po život opasne ozlijede. Hitno je prevezena u osječku bolnicu, a policija je krenula u potragu za počiniteljem. Nije prošlo dugo i pronašli su ga, ali u također teškom stanju, s ozljedama opasnim po život. I on je prevezen u bolnicu te odmah operiran.

"Zaprimi smo 55-godišnju ženu s ozljedama opasnim po život. Hitno je operirana i nalazi se na odjelu intenzivnog liječenja, i dalje je u životnoj opasnosti. Također smo nešto kasnije zaprimili i 64-muškarca koji je također imao teške ozlijede opasne po život. I njega smo odmah morali operirati. Nalazi se na odjelu kirurgije" priopćili su iz osječke Kliničke bolnice.

Policija je navela da je u tijelu daljnja istraga te očevid kojega vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika. 

Neslužbeno doznajemo da se radi o sukobu bračnog para u kojemu je muškarac zadao ubode ženi, a potom i sebi. Okolnosti koje su dovele do toga bit će poznate nakon što oboje daju svoje izjave.

Komentari 2
