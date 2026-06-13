KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!

Godinu dana od brutalnog ubojstva Andree K. (29) i Marijana C. (38) u zagrebačkome Markuševcu, optužnica još čeka potvrđivanje. Riječ je o slučaju u kojem tužiteljstvo tereti njenog bivšeg supruga Andreja Bajca da je potaknuo tadašnjeg vojnika Matiju Mašalu i njegova prijatelja Frana Radinovića da ubiju nesretni par. Sve to za dijelove motocikla u vrijednosti od 20.000 eura koje bi dobio Mašala. Radinović, koji je sve priznao istražiteljima, tvrdi da je sudjelovao jer mu je Mašala rekao da će ga ubiti.