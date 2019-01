Krvnik iz Škabrnje: Tadić se u Australiji zaposlio kod Hrvata?

Škabrnjski krvnik Zoran Tadić nakon zločina nad 30 civila i 13 branitelja Hrvata još je kratko vrijeme ostao u Ravnim kotarima, točnije u Benkovcu na mjestu načelnika “državne bezbednosti” srpske paradržave.

Za to vrijeme, odnosno do sredine 1992. godine prešetavao se, vidljivo je to i po fotografijama, po okupiranom hrvatskom području s ratnim zločincem Vojislavom Šešeljom i njegovim sljedbenicima. U Benkovcu su mu dali i kuću prognanih Hrvata. No već sredinom 1992. odlazi prvo u Srbiju, a potom u Australiju. Osumnjičeni nalogodavac i sudionik masakra nad hrvatskim civilima u Australiji je, prema policijskim izvorima, zasnovao obitelj, dobio državljanstvo i zaposlio se navodno kod australskog Hrvata?!, donosi Večernji list.

O njemu gotovo nitko ništa nije znao dok, kako neslužbeno doznaje Večernji, jedan od ranije osumnjičenih i privedenih zapovjednika srpske paravojske nije propjevao i spomenuo ga kao vođu četničkih dobrovoljaca. Oni su došli u Hrvatsku iz Loznice u Srbiji i 18. studenog 1991. godine uz JNA, kojom je zapovijedao ratni zločinac Ratko Mladić, sudjelovali u masakru hrvatskih civila i branitelja.

– Ja sam bio na straži to jutro, a u 4.30 tenkovi su se već zagrijavali. Izašao je njihov komandant i rekao: Gađaj brdo, gađaj, bre, crkvu... Težak zločin su napravili. Identificirao sam ubijene. Ubili su mi didu i babu, sve slike su mi i danas pred očima. Kidali su Hrvatima uši, udove, lomili ruke, vezali ih za konja. Užas jedan. Drago mi je da su ga identificirali i nadam se da će ga izručiti, neka odgovara za svoje zločine ako ih je počinio – rekao nam je škabrnjski branitelj Zoran Ražov. Marku Miljaniću četnici su ubili oca, brata i sedam rođaka.