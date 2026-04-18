Krvoproliće u Kijevu: Naoružani napadač ubio je petero ljudi u trgovini, policija ga usmrtila!

Stravičan napad potresao je Kijev, gdje je naoružani muškarac otvorio vatru u supermarketu u naselju Demijivka i ubio najmanje pet osoba, dok je više ljudi ozlijeđeno. Prema informacijama ukrajinskih medija, među ranjenima ima i djece. Napadača su na kraju neutralizirale specijalne policijske snage. Policija je odmah pokrenula veliku operaciju u tom dijelu grada, a na teren su upućene brojne patrole i elitna jedinica KORD. Stanovnicima je upućen apel da ostanu u svojim domovima dok traje sigurnosna akcija.

O tragediji se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je potvrdio broj žrtava i izrazio sućut obiteljima poginulih.

Istaknuo je i da je deset ozlijeđenih zbrinuto u bolnicama te da svi primaju potrebnu medicinsku pomoć, dok su četiri osobe spašene iz talačke situacije.

Naložio je istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti napada, a u slučaj su uključeni istražitelji Nacionalne policije i Službe sigurnosti Ukrajine.

Prema dostupnim podacima, napadač je bio 56-godišnji muškarac koji je ranije živio u istočnoj Ukrajini, a potom se preselio u Kijev.

Policija nastavlja utvrđivati motive i sve detalje ovog krvavog napada.