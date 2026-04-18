Obavijesti

News

Komentari 0
OPSADNO STANJE

Krvoproliće u Kijevu: Naoružani napadač ubio je petero ljudi u trgovini, policija ga usmrtila!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 24sata

Napadača su likvidirale specijalne snage, među ozlijeđenima ima i djece. Volodimir Zelenski traži hitnu istragu

Stravičan napad potresao je Kijev, gdje je naoružani muškarac otvorio vatru u supermarketu u naselju Demijivka i ubio najmanje pet osoba, dok je više ljudi ozlijeđeno. Prema informacijama ukrajinskih medija, među ranjenima ima i djece. Napadača su na kraju neutralizirale specijalne policijske snage. Policija je odmah pokrenula veliku operaciju u tom dijelu grada, a na teren su upućene brojne patrole i elitna jedinica KORD. Stanovnicima je upućen apel da ostanu u svojim domovima dok traje sigurnosna akcija.

O tragediji se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je potvrdio broj žrtava i izrazio sućut obiteljima poginulih.

Istaknuo je i da je deset ozlijeđenih zbrinuto u bolnicama te da svi primaju potrebnu medicinsku pomoć, dok su četiri osobe spašene iz talačke situacije.

Naložio je istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti napada, a u slučaj su uključeni istražitelji Nacionalne policije i Službe sigurnosti Ukrajine.

Prema dostupnim podacima, napadač je bio 56-godišnji muškarac koji je ranije živio u istočnoj Ukrajini, a potom se preselio u Kijev.

Policija nastavlja utvrđivati motive i sve detalje ovog krvavog napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
NOVA ČUDNA ISPLATA

Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura
PROVJERITE LISTIĆE

Očekivani jackpot za 32. kolo iznosi 28.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo bio je 581902.
Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'
DOSJE: PAD TAKSI BANDE

Osumnjičeni taksisti za utaju poreza napravili su štetu od 4,86 milijuna eura. Siguran sam da su imali nekoga u Poreznoj, kaže nam knjigovođa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026