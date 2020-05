KTC - birajte mudro i kupujte svježe i domaće proizvode

Otvorili smo sezonu roštiljanja u stilu, a sada cijeli svibanj nastavimo u istom tonu. Vrhusko svježe meso stiže im svakog dana do trgovine i upravo zato sve što vam treba, pronaći ćete u KTC trgovinama. Poseban naglasak je na dnevno svježoj ponudi mesa, mesnih i mliječnih prerađevina te kruha i peciva. Ponosni su na ponudu voćarnica u kojima možete pronaći dnevno svježe voće i povrće.

KTC trgovačku mrežu čini 27 supermarketa te niz specijaliziranih prodavaonica u 25 hrvatskih gradova. U supermarketima nudi se veliki izbor proizvoda široke potrošnje (prehrane, pića, kozmetike, proizvoda za pranje i čišćenje, tehničke robe, tekstila, igračaka i kućanskih potrepština). Poseban naglasak je na dnevno svježoj ponudi mesa, mesnih i mliječnih prerađevina te kruha i peciva. U voćarnicama možete pronaći dnevno svježe voće i povrće. Posebno mjesto u poslovanju zauzima kooperativna proizvodnja sa selom. Godišnje KTC otkupi oko 5000 tona poljoprivrednih proizvoda od 250 kooperanata. - Danas, nakon svih godina koje su iza nas, s ponosom se možemo pohvaliti da su pojedini artikli na našim policama od prvog dana pa sve do danas. Posebno zadovoljstvo čini otkup svježeg voća i povrća od lokalnih proizvođača, koji također od samih početaka plasiraju svoje proizvode u našim voćarnama... Kako bismo dodatno proširili ponudu, krenuli smo i u vlastitu proizvodnju rajčice, paprike i salate... Sa sigurnošću možemo tvrditi da su to naši potrošači prepoznali. A oni su naša budućnost - naglašavaju. U zadnjih desetak godina osnovan je KTC Klub vjernosti, koji ima oko 180.000 članova, u KTC trgovinama zaposleno je 1460 djelatnika. A kako bi svojim kupcima olakšali nabavku, uveli su i dostavu namirnica na kućnu adresu. No, to nije sve. Od 1994. godine, otkad je otvoren prvi KTC, jasno je uvodio i provodio poslovnu politiku koja se može definirati sloganom "hrvatski proizvod na hrvatskoj polici". A upravo je to rečenica spasa za hrvatsko gospodarstvo. Jer osim što se kupuje domaće, čuvaju se radna mjesta.

Uz 27 supermarketa, u sastavu trgovačkih centara KTC posluje 21 poljoljekarna, 15 benzinskih postaja, 19 velikih restorana i niz specijaliziranih ugostiteljskih objekata. KTC poljoljekarne nude širok izbor proizvoda namijenjenih ratarstvu, vinogradarstvu i stočarstvu. Prodajno osoblje je educirano za savjetnike i distributere u prodaji sredstava za zaštitu bilja, kako bi svojim kupcima prenijeli što više novih znanja. U KTC restoranima u ponudi su dnevno gotova topla jela, a sale su pogodne za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. U Križevcima, Virovitici i u sastavu Lovačke kuće Sokolovac nalaze se sobe i apartmani za smještaj gostiju. U sastavu tvrtke KTC Jadran posluju dva hotela u Baškoj Vodi i jedan u Makarskoj.

