Kubanske sigurnosne snage odlaze iz Venezuele zbog SAD-a

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez povjerila je svoju zaštitu venezuelskim tjelohraniteljima, tvrde četiri izvora, za razliku od svrgnutog predsjednika Nicolasa Madura i njegova prethodnika, pokojnoga predsjednika Huga Chaveza, koji su se oslanjali na elitne kubanske snage.

Trideset dvoje Kubanaca ubijeno je u američkom vojnom napadu u kojemu je, po podacima kubanske vlade, Maduro zarobljen 3. siječnja.

Spomenuti vojnici i tjelohranitelji bili su dio sigurnosnog sporazuma između Caracasa i Havane koji je započeo krajem 2000-ih, a u kojemu su kubanski obavještajni agenti bili dio vojske i impresivne venezuelske protuobavještajne jedinice DGCIM, što je bilo ključno za iskorjenjivanje domaće opozicije.

- Kubanski utjecaj bio je apsolutno neophodan za opstanak Chavezove vlade - rekao je Alejandro Velasco, izvanredni profesor povijesti na Sveučilištu New York i stručnjak za Venezuelu.

Unutar DGCIM-a su s dužnosti smijenjeni neki kubanski savjetnici, tvrdi bivši dužnosnik venezuelske obavještajne službe. Dva su izvora otkrila da su neki od kubanskih medicinskih radnika i sigurnosnih savjetnika posljednjih tjedana otputovala zrakoplovima iz Venezuele na Kubu.

Izvor blizak venezuelskoj vladajućoj stranci rekao je da Kubanci odlaze po Rodriguezinoj naredbi zbog pritiska Sjedinjenih Država. Drugi izvori nisu bili jasni kada je riječ o tomu jesu li Kubanci bili prisiljeni otići, jer ih je na to primoralo novo venezuelsko vodstvo, odlaze li vlastitom voljom ili ih je Havana pozvala kući. Odluka o isključivanju Kubanaca iz predsjedničke garde i protuobavještajne jedinice nije prethodno najavljena.

Prije operacije uklanjanja Madura, tisuće kubanskih liječnika, medicinskih sestara i sportskih trenera radilo je u Venezueli u sklopu programa socijalne pomoći započetih u vrijeme vladavine Chaveza. Zauzvrat, Venezuela je Kubi osigurala izvor prijeko potrebne nafte.

Nakon američkog napada, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će prekinuti sigurnosne odnose između Venezuele i Kube. Prekid odnosa Venezuele s Kubom dio je šire washingtonske strategije rušenja komunističke vlade u Havani. Od sredine prosinca Washington blokira Venezuelu po pitanju isporuke nafte Kubi, ekonomski gušeći otok.

Izvor blizak kubanskoj vladi tvrdi da su se neki vojnici, koji su ranjeni u američkom napadu, vratili na Kubu, ali da su drugi ostali aktivni u Venezueli. Isti izvor je kazao i da brojni kubanski liječnici i dalje nastavljaju pružati skrb potrebitima u Venezueli.

Američki izvor upoznat s tim pitanjem rekao je da će, premda se kubanska prisutnost u Venezueli smanjuje, dio obavještajaca vjerojatno ostati u zemlji.