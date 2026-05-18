Kubanski predsjednik odgovorio SAD-u: 'Vojni napad doveo bi do krvoprolića, mi nismo prijetnja'

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u ponedjeljak je rekao da bi svaka američka vojna akcija protiv Kube rezultirala "krvoprolićem" s nesagledivim posljedicama za regionalni mir i stabilnost. "Kuba ne predstavlja prijetnju", napisao je Diaz-Canel u objavi na X-u. Komentari su uslijedili nakon izvještaja Axiosa objavljenog u nedjelju, koji se pozivaju na povjerljive obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 dronova i da razrađuje planove o njihovoj upotrebi za napad na američku pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo, američke vojne brodove i Key West na Floridi.

Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez je u zasebnoj objavi rekao da Kuba, "kao svaka nacija na svijetu", ima pravo na legitimnu samoobranu od vanjske agresije prema Povelji UN-a i međunarodnom pravu.

Kuba, komunistički neprijatelj Washingtona već generacijama, pod sve je većim pritiskom otkako su Sjedinjene Države prekinule opskrbu energijom nakon što su u siječnju uhitile predsjednika svoje tadašnje saveznice Venezuele.

Posljednjih tjedana nestalo je goriva, a struja je često dostupna tek sat ili dva dnevno.