Obavijesti

News

Komentari 0
POLJSKA TRAŽI

Kubilius: Sazvat ću sastanke o zidu protiv dronova na istoku

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kubilius: Sazvat ću sastanke o zidu protiv dronova na istoku
2
Foto: Anton Vergun

Kubilius je za Reuters rekao da su neke zemlje Europske unije već raspravljale o ideji obrambene linije protiv dronova prije prošlotjednog upada i da izvršno tijelo EU-a sada želi brzo djelovati kako bi koncept pretvorilo u stvarnost

Europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius izjavio je u četvrtak da planira sljedeći tjedan sazvati razgovore s ministrima obrane o stvaranju "zida protiv dronova" duž istočne granice EU - projekta koji je potaknut hitnošću zbog upada ruskih dronova u Poljsku.

Kubilius je za Reuters rekao da su neke zemlje Europske unije već raspravljale o ideji obrambene linije protiv dronova prije prošlotjednog upada i da izvršno tijelo EU-a sada želi brzo djelovati kako bi koncept pretvorilo u stvarnost. Analitičari i dužnosnici rekli su da je upad otkrio praznine u sposobnosti Europe i NATO-a da se zaštite od dronova, iako su poljske i NATO snage oborile nekoliko njih.

A resident stands near anti-drone nets installed over a road near the frontline town of Kostiantynivka
Foto: Yevhen Titov

"Želimo stvarno krenuti naprijed s vrlo, vrlo intenzivnim i učinkovitim pripremama kako bismo počeli popunjavati ovu prazninu, koja je za nas zaista vrlo opasna... što je brže moguće", rekao je Kubilius u telefonskom intervjuu.

OTKRILI KRIVCA Ukrajincu prijeti deportacija iz Poljske zbog drona kod palače
Ukrajincu prijeti deportacija iz Poljske zbog drona kod palače

Kubilius je rekao da će održati video konferenciju o projektu s ministrima obrane istočne Europe i predstavnikom Ukrajine.

Kubilius je rekao da su rasprave još uvijek u početnoj fazi, ali da projekt zamišlja kao mješavinu senzora i različitog oružja i sustava ometanja koji bi detektirali i neutralizirali dolazeće dronove.

Rekao je da je prerano za procjenu troškova takvog sustava ili koliko bi vremena trebalo za njegovo postavljanje, iako je rekao da neke javne procjene analitičara sugeriraju da bi se to moglo učiniti unutar godine dana.

Odvojeno, ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal u četvrtak je rekao da će ukrajinske trupe i inženjeri obučavati svoje poljske kolege u zajedničkoj skupini za suzbijanje dronova.

Rusija je izjavila da su njezine snage napadale Ukrajinu u vrijeme prošlotjednog upada dronova i da nije namjeravala pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj. Varšava je odbacila to objašnjenje, rekavši da je to bio namjeran napad. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025