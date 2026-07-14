Kuha li ga kuha... Moguće je i nevrijeme u jednoj županiji!

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, osobito duž Jadrana. Najviše temperature kretat će se između 29 i čak 34 °C, pa će mnogi potražiti osvježenje na plažama ili u hladu. Ipak, stabilno vrijeme neće potrajati cijeli dan. Već poslijepodne i navečer očekuje se naoblačenje, a lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u središnjim dijelovima zemlje gdje bi pljuskovi mogli biti i izraženiji. Takvi nestabilni uvjeti mogu nakratko donijeti i pojačan vjetar, pogotovo na istoku Hrvatske gdje se očekuje južni i jugoistočni vjetar, dok će drugdje prevladavati slab do umjeren jugozapadni.



U Zagrebu će prvi dio dana biti pretežno sunčan, a kasnije su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na širem gradskom području. Najviša dnevna temperatura bit će oko 32 °C, a vjetar slab, s mogućim prolazno jakim sjevernim udarima tijekom nestabilnosti. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, idealno za uživanje na otvorenom, no i ovdje nije isključena mogućnost kratkotrajnih lokalnih nestabilnosti u večernjim satima.

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti djelomice sunčano te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, u noći i ujutro te ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 19 do 24 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Najviša dnevna između 31 i 34 °C, piše DHMZ.

Gužve i radovi na cestama

Jutros su na većini hrvatskih cesta prometni uvjeti povoljni, no vozače očekuju brojna ograničenja i zastoji zbog radova i izvanrednih događaja, izvještava Hrvatski autoklub.



Na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno zbog kvara vozila u tunelu Mali Prolog (promet samo jednom trakom uz ograničenje brzine 40 km/h) te kvara autobusa između odmorišta Marune i tunela Ledenik (dva sužena traka, ograničenje 60 km/h).



Zbog radova i izvanrednih prijevoza na više dionica autocesta A1, A2, A3, A4 i A6, u noćnim satima povremeno se promet zaustavlja na maksimalno 15 minuta. Posebno ističemo:

- A2 Zagreb-Macelj: zbog radova promet samo voznim trakom na više dionica; od 14. do 17. srpnja noću zatvorena dionica Krapina-Trakošćan, obilazak državnom cestom DC1.

- A3 Bregana-Lipovac: radovi između čvorova Popovača i Kutina – vozi se po suženim trakama, mogućnost stvaranja kolona, osobito petkom.

- A4 Goričan-Zagreb: zbog radova kod čvora Zagreb istok prometuje se suženim trakama, ograničenje brzine 80 km/h.



Na državnim cestama brojne su zabrane i preusmjeravanja:

- DC1: zbog radova više dionica s privremenom regulacijom prometa.

- DC2 Osijek-Vukovar: zatvorena dionica, obilazak preko Sarvaša i Dalja.

- DC28 Bjelovar-Letičani: zatvorena dionica zbog radova, obilazak za teretna i osobna vozila.

- DC29 Kašina-Laz Bistrički: zatvorena dionica do 12. kolovoza, obilazak ovisno o težini vozila.



Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom očekuju se čekanja i povremena zatvaranja zbog radova i novih pravila ulaska/izlaska (EES sustav).



Vozače teretnih vozila podsjećamo na ljetnu zabranu prometa subotom (04:00-14:00) i nedjeljom (12:00-23:00) na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.



HAK savjetuje vozačima da prije polaska provjere stanje na cestama, koriste aplikacije za praćenje prometa i budu spremni na moguće zastoje. Prilagodite brzinu, povećajte razmak i vozite oprezno, osobito na dionicama gdje su radovi ili su kolnici mokri!