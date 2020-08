Kukci opasni po život: Stršljeni ove godine gladniji nego inače

HGSS je u nedjelju popodne spasio muškarca (60) kojeg je na zagrebačkoj Medvednici napao stršljen. Imao je alergijsku reakciju, ali je preživio...

<p>Iskusni zagrebački planinar nadao se da će na Medvednici provesti bezbrižnu i relaksirajuću nedjelju. Sjeo je da se odmori, pa iznenada osjetio bol u nadlaktici. Bilo mu je jasno da se radi o stršljenu i da treba brzo reagirati. Najprije je nazvao suprugu a ona je, i sama iskusna planinarka, zatražila pomoć HGSS-a.</p><p>- Gospođa nam je dala vrlo precizne informacije o polasku i kretanju svog supruga pa smo vrlo lako ustanovili gdje se on nalazi nakon čega se sedam spašavatelja hitno uputilo u pomoć. Kako se ubrzo potom suprug nije javljao na telefon, supruga je kontaktirala i susjedu koja također živi na obroncima Zagrebačke gore te se ona terenskim motociklom zaputila prema nesretnom planinaru. Nakon sat vremena stigao je tim HGSS-a, koji ga je spasio od potencijalnog anafilaktičkog šoka koji je mogao nastupiti.</p><p>- Kod ljudi alergičnih na ubod stršljena može se pojaviti teže disanje, crvenilo te se preporučuje da odmah potraže liječničku pomoć. Kod drugih se ubod može liječiti uz pomoć obloga, masti i krema - rekao je<strong> Ivica Cvetković</strong>, liječnik iz Samobora.</p><p>- Ove godine cijela priroda kasni. Godišnja doba su se malo pomaknula, a pčele, ose i stršljeni su gladni. Ljudi su počeli zvati, bilo je tridesetak poziva zbog uboda osa, a najviše intervencija imali smo zbog pčela, kojih je ove godine čak 30 posto više nego prošle. Vjerujemo da ćemo krajem kolovoza i kroz rujan imati pune ruke posla - rekao je <strong>Dražen Jerman</strong>, predsjednik Hrvatske udruge pčelara Pčelinjak.</p><p>Prije dvije godine je od uboda stršljena preminuo 56-godišnji muškarac u Pokupskom.</p><h2>Kako ih ukloniti? Javite se pčelarima</h2><p>Iako im je Grad Zagreb zabranio izlazak na teren, pčelarske udruge u Zagrebu mogu savjetima pomoći da uklonite kukce. Ako vam ni to ne pomogne, iz udruge će vas uputiti na tvrtku koja svoj odlazak na teren naplaćuje i do 700 kuna. </p>