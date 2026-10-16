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Kulturnu iskaznicu dosad je aktiviralo čak 10.000 mladih

Piše 24sata,
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Kulturnu iskaznicu dosad je aktiviralo čak 10.000 mladih
Foto: Ministarstvo kulture i medija
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Korisnici najveći interes pokazuju za knjige i kino, a od jeseni Kulturnom iskaznicom mogu kupovati i gramofonske ploče

U nepunih pet mjeseci od početka provedbe pilot-projekta Kulturne iskaznice, svoju je iskaznicu aktiviralo 10.000 osamnaestogodišnjaka. Dosad je putem interneta i na više od 150 aktivnih prodajnih mjesta ostvareno više od 10.500 transakcija, a za kulturne i medijske sadržaje potrošeno je ukupno 280 tisuća eura.

Korisnici najveći interes pokazuju za knjige i kino, a od jeseni Kulturnom iskaznicom mogu kupovati i gramofonske ploče. Mreža pružatelja kulturnih usluga kontinuirano se širi, čime osamnaestogodišnjacima postaje dostupno sve više sadržaja koje mogu odabrati u skladu sa svojim interesima.

Dodatnu priliku za korištenje sredstava pružit će Interliber, 48. međunarodni sajam knjiga, koji će se održati od 10. do 15. studenoga 2026. godine.

- Veseli nas što je Kulturnu iskaznicu aktiviralo već 10.000 mladih, čime je potvrđen interes za projekt kojim cijelu jednu generaciju nastojimo približiti kulturi i potaknuti ih na aktivnije sudjelovanje u kulturnom životu. Iznos od 100 eura prilika je da osamnaestogodišnjaci samostalno odaberu sadržaje koje žele istražiti, otkriju nove interese i razvijaju kulturne navike koje će ih pratiti i u budućnosti. Zasad je najveći interes za knjige i kino, a odnedavno se mogu kupiti i gramofonske ploče što nas posebno veseli! Dolazi nam i Interliber, dodatna prilika za pronalaženje novih naslova među vrlo raznovrsnom ponudom. Pozitivne reakcije korisnika i sve veći broj pružatelja kulturnih usluga potvrđuju važnost ovog projekta te pozivamo one koji još nisu isprobali Kulturnu iskaznicu da se odvaže i aktiviraju je - istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Detaljne informacije o načinu aktivacije i korištenja Kulturne iskaznice, dostupnim sadržajima te uključenim pružateljima kulturnih usluga dostupne su na mrežnoj stranici projekta Kulturna iskaznica.

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