Kunomjer: Prije pet godina jaja smo plaćali 12 kuna, a danas za kutiju treba dati skoro 23 kune

Osim na nedostupnost jaja, brojni kupci žale se i na cijenu jaja koja su izuzetno poskupjela proteklih godina. Izvukli smo cijene ovoga proizvoda u posljednjih pet godina u dućanima. Naime, od 2020. do danas cijena jaja porasla je za 1,40 eura (10,53 kune). U postotku je to povećanje cijene od 87,75 posto.

CIJENA 2025. GODINE2,99 €

PRERAČUNATO U KUNE 22,53 KN



CIJENA 2024. GODINE 2,75 €

PRERAČUNATO U KUNE 20,72 KN

CIJENA 2023. GODINE 2,19 €

PRERAČUNATO U KUNE 16,50 KN

CIJENA 2022. GODINE 1,72 €

PRERAČUNATO U KUNE 12,99 KN

CIJENA 2021. GODINE 1,66 €

PRERAČUNATO U KUNE 12,49 KN



CIJENA 2020. GODINE 1,59 €

PRERAČUNATO U KUNE 11,99 KN

Osijek: Pripreme za blagadane na tržnici | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Zbog čega je došlo do nestašice jaja na tržištu?

Do nestašice je došlo jer se smanjila ponuda iz domaće proizvodnje zbog zabilježene salmonele. Koliko mi je poznato, oko 300 tisuća nesilica nije u proizvodnji, odnosno više od 80 milijuna jaja je manje iz domaće proizvodnje, kaže profesor Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Imaju li građani razloga za brigu?

Nestašica će biti kratkotrajna pa građani mogu biti bezbrižni što se tiče dostupnosti jaja na tržištu, no pitanje cijene i kakvoće jaja moglo bi biti dvojbeno.

Koliko jaja uvozimo i zašto?

Uvoz jaja eksplodirao je u siječnju ove godine. Uvoz je tog mjeseca iznosio čak 1800 tona, od toga samo iz Ukrajine oko 1300 tona jaja. Cijele prošle godine uvezli smo oko 14.200 tona jaja, a to je rast od nevjerojatnih 75 posto u odnosu na 2023.

Što se može učiniti kako bi se povećala domaća proizvodnja?

Profesor Grgić kaže da smo prije nekoliko godina domaćom proizvodnjom podmirivali ukupne vlastite potrebe. Smatra da se proizvodnja jaja može brzo povećati, najdulje traje gradnja objekata. Domaćim proizvođačima treba pomoći kako bi spriječili ulazak bakterije u proizvodni sustav.

Što građani mogu učiniti?

Termički obradite jaja prije upotrebe i kupujte u manjim, lokalnim trgovinama ili na tržnicama koje jaja nabavljaju od domaćih proizvođača. No, cijena je tamo ipak malo veća.



