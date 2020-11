Kupili kuću pa u staklenkama našli novčiće i zlatne poluge vrijedne 500.000 eura

Općina Morez, koja se nalazi u francuskom departmanu Juri u istočnoj Francuskoj nedavno je kupila kuću za 130.000 eura, a u odbačenim staklenkama u kući pronađeno je tisuću zlatnika i pet zlatnih poluga

<p>Objava gradonačelnika Moreza, Laurenta Petita o pronalasku golemog blaga, na zadnjem je sastanku članova općinskog vijeća izazvala opće veselje, jer se proračun toga gradića s 5000 stanovnika odsad povećava za 500.000 eura.</p><p>Grad je nedavno kupio veliku staru kuću u središtu grada za 130.000 eura od vlasnika, kaneći je obnoviti. Planirali su obnoviti kuću te otvoriti dvije trgovine u prizemlju i adaptirati gornje katove u stanove. No nitko od zaposlenika općine nije ni slutio da kuća vrijedi puno više. </p><p>Martine Riallan, jedna od članica općine ispripovijedala je da je kupljena nekretnina bila u vrlo lošem stanju. Dodaje da je usto bila prepuna svakojakih predmeta, od kutija punih starih čarapa do gomile iskorištenih plastičnih kutija za pakiranje margarina.</p><p>- Raštrkali smo se po katovima i krenuli u raščišćavanje. Mene je dopao drugi kat. Nakon što sam ispraznila dvadesetak velikih vreća, naletjela sam na plastičnu vreću punu starih staklenki za kisele krastavce i odbačenih praznih limenki kave. Shvatila sam da su pune kovanica, no nije mi palo na pamet da je riječ o vrijednim starim novčićima. Tek kad sam ugledala zlatne poluge, srce mi je počelo ubrzano lupati.... - ispripovijedala je Riallan.</p><p>Kad smo otkriveno blago predali na procjenu, stručnjaci su nam rekli da vrijedi oko 500.000 eura. Poluge i novčiće desetljećima su čuvali članovi obitelji Jobez, zapravo stare obitelji gradskih urara, a u njoj su dugo živjeli njezini posljednji potomci, četvero braće i sestara, svi samci. </p><p>Kružile su glasine o tomu da se u kući nalazi skriveno blago, no malo je tko u to vjerovao.</p><p>Nakon smrti posljednje članice obitelji Jobez, nasljednici kuće, daleki rođaci obitelji odlučili su je prodati zajedno s namještajem i svim predmetima.</p><p>Općina ju je kupila za 130.000 eura, no višestruko je profitirala jer su po zakonu kupci nekretnine vlasnici svega što u njoj zateknu.</p>